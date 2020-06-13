آغاز ثبت نام ۳ آزمون ارزیابی دانش آموختگان داروسازی و دندانپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور، آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور و آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور (دوره هفتم) از امروز ۲۴ خرداد در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی آغاز شد.

آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج کشور (۱)، آزمون ملی دندانپزشکی (۱) و آزمون ارتقای دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور همزمان در ۹ مرداد ۱۳۹۹ برگزار می‌شود.

داوطلبان نوزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور باید پیش از نام نویسی اینترنتی، ابتدا نسبت به تشکیل پرونده در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اقدام کنند و فقط افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی معرفی شده باشند، واجد شرایط نام نویسی اینترنتی و شرکت در آزمون ارزشیابی هستند.

ثبت نام به صورت اینترنتی از امروز شنبه ۲۴ خرداد ۹۹ آغاز شده و مهلت ثبت نام تا ساعت ۱۶ روز شنبه ۳۱ خرداد ۹۹ ادامه دارد.

نوزدهمین دوره آزمون ارزشیابی دانش آموختگان داروسازی خارج از کشور در روز پنجشنبه ۹ مرداد ۹۹ در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در شهر تهران به صورت الکترونیک برگزار می‌شود.

همچنین ثبت نام سیزدهمین دوره آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور از امروز ۲۴ خرداد ۹۹ آغاز شده و داوطلبان تا ۳۱ خرداد فرصت دارند در آزمون ثبت نام کنند.

داوطلبان پیش از ثبت نام اینترنتی، باید در مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت تشکیل پرونده داده یا آن را تکمیل کنند. فقط افرادی که توسط مرکز خدمات آموزشی به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی معرفی شده باشند، مجاز به شرکت در آزمون ملی هستند.

آزمون دروس اختصاصی سیزدهمین دوره آزمون ملی دندانپزشکی رأس ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنجشنبه ۹ مرداد ۹۹ و آزمون دروس علوم پایه رأس ساعت ۱۳:۳۰ روز پنجشنبه ۹ مرداد ۹۹ در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در تهران و به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد.

همچنین داوطلبان هفتمین دوره آزمون ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی از امروز ۲۴ خرداد تا پایان روز شنبه ۳۱ خرداد ۹۹ فرصت دارند در این آزمون ثبت نام کنند.

به فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور که قبل از ابتدای سال ۲۰۱۴ میلادی در خارج از کشور شروع به تحصیل کرده اند، اجازه داده می‌شود پس از قبولی در آزمون ورودی در دوره دکتری عمومی داروسازی با پرداخت شهریه در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی ادامه تحصیل دهند.

آزمون ارتقای دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته داروسازی خارج از کشور به دکتری عمومی داروسازی روز ۹ مرداد ۹۹ در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی در شهر تهران و به صورت الکترونیک برگزار خواهد شد.