پیام تبریک رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به سعید اوحدی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با صدور پیامی انتصاب سعید اوحدی را به سمت ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران تبریک گفت. در متن این پیام آمده است:

بسمه‌تعالی

صدیق ارجمند، جناب آقای اوحدی

سلام‌علیکم

انتصاب جناب‌عالی را به‌عنوان ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران، خدمت شما و همه‌ی دلسوزان جهاد، ایثار و شهادت تبریک عرض می‌کنم. قرار گرفتن در کسوت مقدس خدمت به خانواده معزز و محترم شهدا، جانبازان، آزادگان و در یک کلمه، ایثارگران ارجمند، بسیار پرافتخار و ان‌شاءالله به دعای این عزیزان که حقیقتاً ولی‌نعمتان حقیقی نظام اسلامی هستند، مورد اجر پروردگار حی سبحان خواهد بود.

ان‌شاءالله به یاری خداوند منان، در دوره مسئولیت جناب‌عالی و با حسن نیتی که در شما وجود دارد، نواندیشی و به‌دنبال آن نوسازی مؤثر در حوزه خدمت به ایثارگران ارجمند و خانواده‌های صبورشان در خروجی این بنیاد امام نهاد، مشاهده شود.

در خصوص خدمات فرهنگی و تبلیغی به خانواده‌های معزز ایثارگران، این‌جانب و سازمان تبلیغات اسلامی آمادگی کامل خود را برای هرگونه همفکری و همکاری اعلام می‌داریم.

امید آنکه در انجام وظیفه سربازی ارزشمند خود نسبت به ملت سرافراز ایران اسلامی و رهبری حکیم انقلاب، روزبه‌روز توفیقتان افزون گردد.

ان‌شاءالله

محمد قمی

۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹ هجری شمسی

۱۹ شوال المکرم ۱۴۴۱ هجری قمری