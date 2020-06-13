فعالیت سامانه تصمیم بهزیستی ، طلاق را در استان زنجان کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهزیستی استان زنجان محمد محمدی با بیان اینکه آمارها حاکی از افزایش سازش زوجین متقاضی طلاق نسبت به سال گذشته است، گفت: در سال گذشته۲هزاز و۵۶۱ زوج متقاضی طلاق از خدمات مشاوره، مددکاری اجتماعی، روان شناسی، حقوقی مراکز دولتی و غیر دولتی بهزیستی بهره مند شده اند و بیش از ۱۰ درصد از خدمات تخصصی ارایه شده به زوجین متقاضی طلاق در سطح استان زنجان منجر به سازش قطعی شده است.

مدیر کل بهزیستی یادآور شد: با رخ دادن طلاق، دیگر آسیب‌های اجتماعی مانند کودکان کار و خیابانی، زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار به وجود می‌آید و افراد متقاضی طلاق با ثبت نام در این سامانه فرصت آموختن مهارت هایی که لازمة یک زندگی موفق می باشد را بدست می آورند، هرچند این فرصت باید در موقعیتی مناسب قبل از بروز مشکلات کسب شود.

محمدی قیداری با بیان اینکه سامانه تصمیم لینک بین دستگاه قضایی و سازمان بهزیستی است، گفت: دستگاه قضایی و بهزیستی اطلاعات متقاضیان طلاق را در بانک اطلاعات خود ثبت کرده‌اند، لذا با توجه به ارتباطی که با یکدیگر دارند، وضعیت پرونده‌ها را بررسی کرده و با ذخیره اطلاعات، روند پرونده را با انجام مشاوره‌ها پیگیری می‌کنند که در صورت سازش، ختم پرونده اعلام و در غیر این صورت وارد مسیر دادگاه می‌شود.