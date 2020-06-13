به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «آناتولی آنتونوف» (Anatoly Antonov) سفیر روسیه در آمریکا امروز شنبه اعلام کرد: در حالیکه تنها چند ماه از عمر پیمان کاهش تسلیحات راهبردی (میان مسکو- واشنگتن) باقی مانده است، هیچ نشانه مثبتی از سوی ایالات متحده درباره تمدید این پیمان وجود ندارد.

سفیر روسیه در آمریکا افزود: ما می بینیم که امروزه عملاً هیچ معماری امنیتی (در جهان) وجود ندارد. عمر این پیمان هم تا چند ماه دیگر به اتمام می رسد. من کاملاً بدبین هستم؛ زیرا تاکنون هیچ نشانه مثبتی در این زمینه ندیدم.

گفتنی است، در آکوست سال ۲۰۱۹ میلادی آمریکا در اقدامی خصمانه از پیمان منع تولید موشک‌ های هسته‌ای میان برد (INF) با روسیه خارج شد و لذا پیمان جدید کاهش تسلیحات راهبردی موسوم به «استارت نو» (New START) تنها توافق باقیمانده میان دو کشور در این راستا به شمار می آید؛ پیمانی که در ماه فوریه سال ۲۰۲۱ منقضی خواهد شد.