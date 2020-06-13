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۲۴ خرداد ۱۳۹۹، ۱۹:۳۸

مرکز جامع سلامت سیردان افتتاح شد

مرکز جامع سلامت سیردان افتتاح شد

قزوین- با حضور استاندار و نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی مرکز جامع سلامت سیردان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه مرکز خدمات جامع سلامت شهر سیردان عصر شنبه با حضور هدایت الله جمالی پور استاندار، سیاهکلی و محمدبیگی نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی، علی فرخزاد معاون عمرانی، محمد شفیعی فرماندار قزوین به بهره برداری رسید.

این مرکز با ۴۱۶ متر زیربنا با یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار ساخته شده و دارای پزشک، دندانپزشک، ماما، بخش تزریقات و داروخانه است و می‌تواند جمعیتی بالغ بر ۲۲۰۰ نفر را تحت پوشش قرار دهد.

پیمان نامدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این مراسم گفت: در سیردان به مرکز اورژانس نیاز است که آمبولانس آن را خریداری کرده ایم و در صورت همکاری مسئولان استانی قادریم کادر پزشکی و درمانی را تأمین کنیم.

وی از نمایندگان خواست با تأمین اعتبار زمینه تجهیز امکانات پزشکی منطقه را مهیا کنند.
 

کد مطلب 4948662

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