مرکز جامع سلامت سیردان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه مرکز خدمات جامع سلامت شهر سیردان عصر شنبه با حضور هدایت الله جمالی پور استاندار، سیاهکلی و محمدبیگی نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی، علی فرخزاد معاون عمرانی، محمد شفیعی فرماندار قزوین به بهره برداری رسید.

این مرکز با ۴۱۶ متر زیربنا با یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار ساخته شده و دارای پزشک، دندانپزشک، ماما، بخش تزریقات و داروخانه است و می‌تواند جمعیتی بالغ بر ۲۲۰۰ نفر را تحت پوشش قرار دهد.

پیمان نامدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین در این مراسم گفت: در سیردان به مرکز اورژانس نیاز است که آمبولانس آن را خریداری کرده ایم و در صورت همکاری مسئولان استانی قادریم کادر پزشکی و درمانی را تأمین کنیم.

وی از نمایندگان خواست با تأمین اعتبار زمینه تجهیز امکانات پزشکی منطقه را مهیا کنند.

