عملیات اجرایی سد «خرم رود» تویسرکان ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای همدان، منصور ستوده اظهار کرد: سد خرم رود تویسرکان توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود و پروژه طبق آورده سرمایه‌گذار پیش می‌رود.

منصور ستوده با بیان اینکه سرمایه‌گذار سرمایه‌ای که می‌آورد در پروژه هزینه می‌شود، عنوان کرد: این پروژه بر اساس مدل مالی که خود دولت تضمین کرده، یعنی سه سال ساخت، ۶ ماه تنفس و سه سال دوره بهره‌برداری با سود ۱۶ درصدی به سرمایه‌گذار تعهد کرده که برگرداند.

وی ادامه داد: سال اول که ساخت پروژه سد را شروع کردیم، یک سال کار تملک و اقداماتی از این دست به طول انجامید و تأخیر مجازی داشتیم اما بعد پیمانکار برای ساخت ورود کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همدان با بیان اینکه در حال حاضر پروژه ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد بیان کرد: در حال حاضر پیمانکار مشغول کار است و اکیپ حفاری و تزریق مشغول هستند که بعد از اتمام آن، خاک ریزی شروع می‌شود.

ستوده اعلام نمود هدف از اجرای این سد تأمین آب جهت مصارف صنعتی با ۱.۵ میلیون مترمکعب در سال، مصارف شرب روستایی با ۱.۳ میلیون مترمکعب، رهاسازی نیاز زیست محیطی با ۱ میلیون مترمکعب و تأمین مصارف کشاورزی حق آبه پایین دست به میزان ۳ میلیون متر مکعب در سال است.

وی اضافه کرد: سد خرم رود به عنوان یک طرح پایلوت کشوری در حوزه آب به صورت فاینانس داخلی با سرمایه گذاری ۳۱۶ میلیارد تومانی بخش خصوصی در شهرستان تویسرکان در حال اجرا است.

ستوده افزود: سیستم‌های تخلیه‌کننده سیلاب، انحراف موقت، تخلیه تحتانی و آبگیری شرب و کشاورزی از دیگر اجزا پروژه در حال احداث سد خرم‌رود به شمار می‌رود.