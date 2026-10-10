به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی عصر شنبه در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش سمنان، از افزایش میانگین نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم استان خبر داد و اظهار کرد: استان سمنان در شرایطی که با پیچیدگی‌های متعدد آموزشی و اجرایی همراه بود، با تکیه بر برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نه‌تنها هدف‌گذاری اولیه برای افزایش یک‌نمره‌ای میانگین نمرات را محقق کرد، بلکه از این هدف نیز فراتر رفت.

وی با اشاره به جزئیات این موفقیت افزود: میانگین نمرات امتحانات نهایی پایه دوازدهم استان سمنان از ۱۱.۹۱ در خرداد ۱۴۰۴ به ۱۲.۹۲ در خرداد ۱۴۰۵ رسید که نشان‌دهنده رشد ۱.۰۱ نمره‌ای میانگین نمرات در این بازه زمانی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به عملکرد رشته‌های تحصیلی اظهار کرد: بیشترین میزان رشد میانگین نمرات به رشته ریاضی‌فیزیک اختصاص دارد؛ به‌طوری‌که میانگین نمرات این رشته با افزایش ۱.۳۹ نمره‌ای نسبت به سال گذشته، به ۱۳.۴۹ رسیده است.

شریفی ادامه داد: دانش‌آموزان استان سمنان در رشته علوم انسانی نیز با میانگین نمره ۱۲، رتبه دوم کشور را کسب کردند. همچنین استان در رشته علوم تجربی با میانگین نمره ۱۳.۶۶ و در مجموع رشته‌های نظری، جایگاه چهارم کشور را به دست آورد و رتبه ملی خود را نسبت به سال گذشته تثبیت کرد.

وی با بیان اینکه قرار گرفتن استان در جمع برترین‌های کشور در هر چهار رشته تحصیلی، بیانگر عملکرد مطلوب در حوزه‌های مختلف آموزشی است، تصریح کرد: این دستاورد در شرایطی حاصل شد که سال تحصیلی گذشته با چالش‌های اقلیمی، از جمله گرمای شدید مردادماه و دشواری‌های ناشی از برگزاری امتحانات در شرایط نامساعد آب‌وهوایی، همراه بود و فرآیندهای آموزشی نیز پیچیدگی‌های خاص خود را داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر اهمیت سلامت و عدالت در برگزاری آزمون‌ها گفت: سلامت و عدالت در برگزاری امتحانات نهایی از خطوط قرمز آموزش و پرورش استان بوده است و تمامی مراحل این آزمون‌ها با نظارت دقیق بر حوزه‌های امتحانی و رعایت ضوابط و استانداردهای ابلاغی برگزار شد تا ضمن حفظ اعتبار نتایج، عملکرد واقعی دانش‌آموزان مورد سنجش قرار گیرد.