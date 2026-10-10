به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: زلنسکی می‌توانست در چندین مقطع به جنگ با روسیه پایان دهد، اما این کار را نکرد. رئیس‌ جمهور اوکراین باید از هدف قرار دادن تأسیسات نفتی روسیه دست بردارد. وقت آن رسیده است تا کی یف رئیس جمهور جدیدی داشته باشد. هیچ دلیلی برای آغاز جنگ میان اوکراین و روسیه وجود نداشت. این جنگ به دلیل بی‌ کفایتی آغاز شد.

رئیس جمهور آمریکا در این ارتباط افزود: زلنسکی می‌ خواهد برای جهان مشکل‌ ساز شود. او با هدف قرار دادن پالایشگاه‌ های روسیه، قصد دارد برای کشاورزان ما مشکل ایجاد کند. پیشنهاد می‌کنم اوکراین رهبر جدیدی پیدا کند که بتواند توافق کند. به‌دلیلی، زلنسکی هرگز اهل توافق نیست. ما به زلنسکی گفتیم: هر کاری می‌ خواهی بکن، اما به سوخت گازوییل حمله نکن. و او چه کار کرد؟ رفت و به سوخت دیزل حمله کرد. او می‌تواند هر کاری که می‌خواهد انجام دهد، اما آن کار را نباید انجام دهد.

دونالد ترامپ، سپس در واکنش به حمله امروز به فرودگاه ریاض ادعا کرد: به‌ تازگی از حمله به فرودگاه ریاض مطلع شده‌ و در این باره تصمیم‌گیری خواهم کرد. ما این موضوع را بررسی خواهیم کرد. بسیار سریع عمل می‌کنیم.

وی سپس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا متعهد می‌ شوید که نتایج انتخابات میان‌ دوره‌ ای را بپذیرید، فارغ از اینکه کدام حزب پیروز شود؟»، مدعی شد: نظر شما چیست؟ البته که می‌ پذیرم. اما ما خواهان تقلب نیستیم. ما تقلب نمی‌ خواهیم. متوجه منظورم می‌ شوید؟

ترامپ که در حسرت دریافت جایزه نوبل صلح، مانده است، ادعا کرد: آن‌ها جایزه صلح نوبل را به کسی دادند که احدی تا به حال نامش را نشنیده بود. تنها چیزی که می‌ دانیم این است که فکر می‌ کنم او به‌ شدت مخالف (رژیم) اسرائیل است. باید بگویم که یک جای کار در نروژ می‌لنگد.

رئیس جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «شما گفتید که تا پس از انتخابات میان‌ دوره‌ ای به ایران حمله نخواهید کرد. آیا این حمله اخیر در عربستان سعودی، آن تصمیم را تغییر می دهد؟»، مدعی شد: بررسی خواهم کرد.

دونالد ترامپ با تکرار عادت خودشیفگی اش، مدعی شد: من جلوی چین را گرفتم و جلوی تایوان را هم گرفتم. این روند ادامه دارد. چه کسی می‌ داند چه پیش می‌آید؟ اما من جلوی آن را گرفتم.