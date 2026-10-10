به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر شنبه در دیدار با مدیرعامل مؤسسه حمایت از کودکان و دانش‌آموزان استثنایی محبین‌الائمه کومش در فرمانداری سمنان، بر ضرورت شناسایی نیازهای دانش‌آموزان دارای معلولیت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و اجرایی برای ارتقای خدمات حمایتی به آنان و خانواده‌هایشان تأکید کرد.

وی با اشاره به مشکلات این دانش‌آموزان در دسترسی به خدمات درمانی، به‌ویژه خدمات دندان‌پزشکی، خواستار بررسی راهکارهای همکاری با مراکز درمانی و گروه‌های جهادی برای ارائه خدمات با هزینه کمتر شد.

فرماندار سمنان همچنین تأمین بسته‌های معیشتی، میان‌وعده و اقلام بهداشتی مورد نیاز دانش‌آموزان را از اولویت‌های حمایتی برشمرد و گفت: با همراهی خیران می‌توان بخشی از نیازهای روزمره این دانش‌آموزان را تأمین کرد.

صمیمیان با اشاره به فعالیت‌های آموزشی و مهارتی این مؤسسه، اظهار کرد: آموزش مهارت‌هایی متناسب با توانمندی‌های دانش‌آموزان، از جمله نقاشی ساختمان و پرورش گل و گیاهان آپارتمانی، می‌تواند زمینه ورود آنان به بازار کار را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت افزود: راهکارهای تشویقی برای کارفرمایان باید بررسی شود تا زمینه اشتغال این افراد متناسب با توانایی‌ها و مهارت‌های آنان فراهم شود.

فرماندار سمنان، بهره‌گیری از ظرفیت خیران و صاحبان صنایع را برای تأمین مواد اولیه کارگاه‌های آموزشی و پشتیبانی از برنامه‌های توان‌بخشی ضروری دانست و خواستار تقویت ارتباط مؤسسه با این مجموعه‌ها شد.

صمیمیان در ادامه با اشاره به ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد در حمایت از گروه‌های هدف خاطرنشان کرد: مؤسسات حمایتی باید با تدوین برنامه‌های مشخص و پیگیری مستمر نیازهای جامعه هدف، زمینه افزایش اثربخشی فعالیت‌های خود را فراهم کنند.