صفایی بوشهری: ایستادگی در برابر تهاجم دشمن، ضامن بقای تمدن اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلام‌علی صفایی بوشهری شامگاه شنبه در مراسم وداع با شهید عباس آقایی در حرم بانوی کرامت با اشاره به جایگاه والای حافظان امنیت در جامعه اسلامی اظهار کرد: یک شب پاسداری و نگهبانی برای تأمین امنیت جامعه، از هزار شبانه‌روز عبادتی که شب آن به نماز و روز آن به روزه سپری شود، برتر است و این بیان، نشان‌دهنده اهمیت و منزلت مجاهدت نیروهایی است که امنیت مردم را تأمین می‌کنند.



وی با بیان اینکه نیروهای حافظ امنیت، زمینه‌ساز پیشرفت کشور، تقویت قدرت ملی و ارتقای اقتدار بین‌المللی هستند، افزود: امنیت یکی از بسترهای اساسی برای حرکت جامعه در مسیر رشد و تعالی است و مجاهدت نیروهای مسلح در این عرصه، نقشی تعیین‌کننده در صیانت از کشور دارد.



امام جمعه بوشهر با تبیین ضرورت مقاومت در برابر تهدیدها بیان کرد: مقاومت اصلی بنیادین در حیات همه موجودات و پدیده‌های عالم است و هر موجودی که توان ایستادگی در برابر عوامل تهدیدکننده را از دست بدهد، در معرض نابودی قرار می‌گیرد.



صفایی بوشهری با اشاره به نمونه‌هایی از طبیعت و زندگی انسان ادامه داد: درختی که در برابر طوفان تاب نیاورد، ریشه‌کن می‌شود، بنایی که توان تحمل لرزش‌های زمین را نداشته باشد، فرو می‌ریزد و بدن انسان نیز اگر در برابر ویروس‌ها و عوامل بیماری‌زا مقاومت نکند، گرفتار بیماری‌های سخت خواهد شد.



وی با تأکید بر اینکه همین قاعده در حیات اجتماعی ملت‌ها و تمدن‌ها نیز صدق می‌کند، گفت: جامعه‌ای که در برابر تهاجم‌های نظامی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و همچنین تهدیدهای حوزه علم و فناوری ایستادگی نکند، به‌تدریج انسجام و توان خود را از دست می‌دهد و ممکن است به فروپاشی برسد و نام و نشان آن تنها در صفحات کتاب‌های تاریخی باقی بماند.



استقامت، شرط ماندگاری امت اسلامی است



نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به آموزه‌های قرآنی در زمینه استقامت بر مسیر الهی اظهار کرد: بر اساس آیه شریفه «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا»، جامعه‌ای که زندگی خود را بر مبنای خداوند و ارزش‌های دینی بنا می‌کند، باید در عرصه‌های مختلف نیز بر این مسیر پایدار بماند.



وی افزود: خدایی بودن جامعه باید در نظام قانون‌گذاری، مدیریت، نظارت و سایر عرصه‌های اداره کشور نمود داشته باشد و چنین جامعه‌ای به دلیل انتخاب مسیر مستقل و مبتنی بر ارزش‌های خود، با شکل‌های گوناگون تهاجم و فشار از سوی دشمنان مواجه می‌شود.



صفایی بوشهری با بیان اینکه دشمنی‌ها تنها به حمله نظامی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: فتنه‌های سیاسی، تهاجم فرهنگی، ایجاد اختلاف و تفرقه میان مردم، تضعیف انسجام ملی، تحریم‌های اقتصادی و اقدامات خصمانه علیه پیشرفت علمی و فناوری کشور، از جمله شیوه‌هایی است که برای تضعیف ملت‌ها به کار گرفته می‌شود.



وی ادامه داد: ترور دانشمندان و تلاش برای جلوگیری از پیشرفت علمی نیز در چارچوب فشارهایی قرار می‌گیرد که با هدف تضعیف توانمندی‌های یک ملت دنبال می‌شود و جامعه‌ای که در برابر این تهدیدها از استقامت کافی برخوردار نباشد، نمی‌تواند از هویت، استقلال و دستاوردهای خود محافظت کند.



امام جمعه بوشهر با اشاره به وعده الهی درباره پایداری مؤمنان خاطرنشان کرد: استقامت بر مسیر حق و مقاومت در برابر دشمنان، دو اصل مکمل در حفظ هویت دینی و اقتدار جامعه اسلامی است و پایبندی به این دو اصل، زمینه‌ساز آرامش، آبادانی و پیشرفت خواهد بود.



ملت ایران در برابر تهاجم دشمن ایستاده است



صفایی بوشهری با اشاره به حملات نظامی و فشارهای مختلف آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: ملت ایران در معرض تهاجم‌های سخت و نرم قرار گرفته است، اما با هدایت‌های مقام معظم رهبری و ایستادگی در عرصه‌های مختلف، توانسته است در برابر این فشارها مقاومت کند.



وی با بیان اینکه دشمنان در پی تحقق اهدافی فراتر از اقدامات نظامی هستند، افزود: مجموعه اقداماتی که با هدف براندازی نظام و تضعیف امنیت کشور دنبال شده، با ایستادگی ملت ایران و نیروهای مدافع کشور روبه‌رو شده است و نیروهای مسلح نیز در خطوط مختلف دفاعی، در برابر دشمنان ایستادگی کرده‌اند.



نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های امنیتی اظهار کرد: دشمنان همچنان می‌کوشند با ایجاد ناامنی و وارد کردن فشارهای مختلف، آرامش جامعه را مختل کنند و در چنین شرایطی، نقش نیروهای مسلح و مجموعه‌های مسئول حفظ امنیت اهمیت ویژه‌ای دارد.



وی با اشاره به مجاهدت نیروهای انتظامی و امنیتی در مقابله با تهدیدها بیان کرد: حافظان امنیت با حضور در میدان و پذیرش خطر، اجازه نمی‌دهند امنیت جامعه به‌آسانی در معرض تهدید قرار گیرد و فداکاری آنان، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری در دفاع از مردم و کشور است.



صفایی بوشهری با قدردانی از خدمات نیروهای مسلح و تأکید بر قدرشناسی ملت ایران از این مجاهدت‌ها گفت: نیروهای مدافع امنیت با بذل جان خود از امنیت مردم پاسداری می‌کنند و اجازه نمی‌دهند خاک و امنیت کشور در برابر تهدیدهای دشمنان بی‌دفاع بماند.



شهید عباس آقایی بر عهد خود با ولایت پایدار ماند



امام جمعه بوشهر در ادامه با اشاره به شهادت عباس آقایی، از شهدای مدافع امنیت، به تبیین جایگاه وفاداری به ولایت و ایستادگی در مسیر دفاع از ارزش‌ها پرداخت و اظهار کرد: پاسداری از امنیت جامعه تنها یک مسئولیت سازمانی نیست، بلکه جلوه‌ای از تعهد، فداکاری و پایبندی به آرمان‌هایی است که نیروهای مدافع کشور برای آن جان خود را به میدان می‌آورند.



وی با اشاره به سیره حضرت ابوالفضل العباس(ع) در واقعه کربلا افزود: یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های آن حضرت، وفاداری به امام و ایستادگی بر عهد خود بود و پیشنهاد امان‌نامه از سوی دشمن نیز نتوانست ایشان را از مسیر همراهی با امام حسین(ع) جدا کند.



صفایی بوشهری با بیان اینکه حضرت ابوالفضل العباس(ع) حاضر نشد میان حفظ جان خود و وفاداری به امام زمان خویش، راه جدایی از ولایت را برگزیند، تصریح کرد: این الگوی تاریخی نشان می‌دهد که وفاداری به امام و پایبندی به عهد، از ارزش‌های محوری در فرهنگ عاشورا به شمار می‌رود.



وی با اشاره به پیوند میان این الگو و فداکاری شهدای معاصر خاطرنشان کرد: شهدای مدافع امنیت نیز با تأسی به مکتب اهل‌بیت(ع)، در مسیر دفاع از مردم و کشور ایستادگی می‌کنند و شهادت آنان یادآور مسئولیت سنگینی است که حافظان امنیت در پاسداری از آرامش جامعه بر عهده دارند.



نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در پایان با تأکید بر ارزش مجاهدت نیروهای حافظ امنیت، بار دیگر بر اهمیت پاسداری از امنیت عمومی و قدردانی از فداکاری شهدا تأکید کرد و یادآور شد: امنیت جامعه، حاصل ایثار و ازخودگذشتگی کسانی است که برای حفظ آن از جان خود می‌گذرند.