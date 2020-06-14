افغانستان آماده توسعه همکاری گمرکی با ایران است

به گزارش مهر به نقل از گمرک، سفیر افغانستان در تهران در دیدار با رئیس کل گمرک ایران، تمایل و آمادگی کشورش را برای توسعه همکاری‌های تجاری، گمرکی و ترانزیتی با جمهوری اسلامی ایران بین گمرکات دو کشور را اعلام کرد.

مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در دیدار با «عبدل‌الغفور لیوال»، سفیر کشور افغانستان در ایران گفت: دو کشور، اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند و همین اشتراکات با همکاری طرفین منجر به افزایش سطح تجارت و ترانزیت کالا از مسیر ایران می‌شود.

وی افزود: با توجه به وجود زیرساخت‌های لازم در منطقه چابهار، می‌توانیم در زمینه ترانزیت کالا به هند و بالعکس همکاری متقابل داشته باشیم.

رئیس کل گمرک ایران با اشاره به ظرفیت‌های موجود در گمرکات مرزی ایران و افغانستان اظهارداشت: چنانچه جاده‌های در حال ساخت در استان فراه افغانستان (هم مرز با گمرک ماهیرود) با سرعت بیشتری تکمیل و آماده بهره‌برداری شود، حجم مبادلات تجاری دو کشور به نحو قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

میراشرفی همچنین به فعالیت بازارچه‌های مرزی بین دو کشور اشاره کرد و گفت: بازگشایی بازارچه‌های رسمی که دارای مصوبه قانونی دو کشور باشد سبب افزایش تجارت و دسترسی بهتر مرزنشینان به کالاهای مورد نیاز خواهد شد.

رئیس کل گمرک ایران تأکید کرد: ساختارها در گمرکات مرزی می‌بایست توسعه یافته و تقویت شود، این امر می‌تواند به بهبود و گسترش تجارت دو کشور کمک کند.

میراشرفی در ادامه به موضوع تکمیل عملیات عمرانی پل دوم میلک- زرنج در منطقه مرزی ۲ کشور اشاره کرد که طرف افغانستانی در این زمینه قول همکاری داد.

براساس این گزارش، عبدل الغفور لیوال، سفیر افغانستان در تهران نیز در این دیدار ضمن اعلام آمادگی کامل برای اجرای طرح‌های مشترک و اسناد امضا شده دو طرف بین گمرکات دو کشور که پیشنهاد آن ماه‌ها قبل از سوی گمرک ایران ارائه شده است، اظهار داشت: ما در مورد اهمیت این اقدام و نقش آن در بهبود همکاری‌های گمرکی اعتقاد راسخ داریم و امیدواریم هر چه زودتر زمینه اجرای این طرح فراهم شود.

وی همچنین درخصوص فعالیت بازارچه‌های مرزی بین دو کشور گفت: با قانونمند شدن این فعالیت‌ها، مشکلات موجود برطرف خواهد شد.

سفیر افغانستان در تهران همچنین افزود: ما از همه سازمان‌ها و مسئولان ایرانی که در بحث انتقال محموله‌های اهدایی هند به افغانستان از طریق گمرک بندر چابهار همکاری و مساعدت کردند، قدردانی می‌کنیم.

این گزارش حاکی است در این دیدار طرفین درخصوص موضوعات مهم تجاری، گمرکی و ترانزیتی تصمیماتی گرفتند ازجمله اینکه در بحث افزایش ترانزیت، مقرر شد جلسات کارشناسی و تخصصی با حضور کارشناسان دو کشور در دفتر ترانزیت گمرک ایران برگزار شود تا ضمن رفع مشکلات احتمالی، درخصوص تسهیل و تسریع ترانزیت از گمرکات شهید رجایی و چابهار به مقصد افغانستان، اقدامات لازم صورت گیرد. همچنین مقرر شد تمام موارد مطرح شده در این دیدار طبق یک زمانبندی مشخص پیگیری شود.

شایان ذکر است که حسین کاخکی، مدیرکل دفتر همکاری‌های بین‌الملل گمرک ایران و نماینده وزارت امور خارجه و تنی چند از مسئولان تجاری و سفارت افغانستان در تهران نیز در این دیدار حضور داشتند.