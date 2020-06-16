ابلاغ ۱۶۲۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی به استان فارس

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی ظهر سه شنبه در شورای توسعه و برنامه ریزی استان فارس بیان کرد: بیش از ١٧ پروژه اقتصاد مقاومتی در استان فارس وجود دارد و این استان یکی از استان‌های پر ظرفیت در راستای ایجاد طرح‌های اقتصاد مقاومتی است.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به نام گذاری سال به عنوان جهش تولید امید است این طرح‌ها به زودی به بهره برداری برسد.

حسن نوروزی اظهار کرد: هزینه‌های اعتباری نیز به استان اختصاص داده شده که بر اساس برآوردها ٧۵٢ میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای به استان فارس ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که اعتبارات هزینه‌ای سال قبل در استان فارس در حدود ١٨١ میلیارد تومان بوده است.

وی در خصوص اعتبارات عمرانی نیز یادآور شد: با توجه به فعالیت‌های عمرانی که در سطح استان فارس صورت گرفته است یک هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در استان فارس ابلاغ شده است اعتبارات استانی در استان فارس بر اساس طرح‌هایی که در استان وجود دارد ۵۹۹ میلیارد بوده است.

نوروزی افزود: پس از بررسی‌های صورت گرفته در خصوص ابلاغات بودجه‌ای در استان فارس شاهد تخصیص رشد ۶۶ درصدی اعتبارات عمرانی با رویکردی ملی بوده این در حالی است که اعتبارات ملی طرح‌هایی که ویژگی استانی دارند در استان فارس ۴۸ درصد است.