خلاء موجود درتولید استان سمنان با پیوند صنعت و دانشگاه رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جمعهای صبح سه شنبه در وبینار کشوری حامیان دانشگاه فنی و حرفهای استان سمنان با صاحبان مشاغل تحت عنوان آمایش و توسعه دانشگاه فنی و حرفهای استان با رویکرد ارتباط صنعت و دانشگاه به صورت ویدئوکنفرانسی ضمن بیان اینکه هدف دانشگاه فنی و حرفهای خود اشتغالی، کارآفرینی و کمک به بهرهوری نیروی کار است، بیان کرد: دانشجویان مهارتهای عملی را که در دانشگاه فنی و حرفهای و در کارگاهها و آزمایشگاهها کسب میکنند باید در کارخانجات صنعتی نیز تجربه کنند.
وی افزود: ارتباط اتاق بازرگانی با دانشگاه فنی و حرفهای استان سمنان میتواند اثرگذار باشد از سوی دیگر دانشجویان باید واحدهای عملی را در کارخانجات موردنیاز بگذرانند تا از نزدیک با محیط کار آشنا شوند و این موضوع هم میتواند تأثیرات بسزایی از خود برجای بگذارد.
همکاری عملی بین صنعت و دانشگاه
رئیس اتاق سمنان ضمن بیان اینکه میبایست همکاری عملی بین دانشگاه و صنعت تقویت شود و دانشگاه فنی و حرفهای میتواند خلاءها و مشکلات موجود را از بین ببرد، ابراز کرد: تربیت نیروی ماهر و آماده کار در دانشگاه دارای اهمیتی بسزا است.
جمعهای ضمن بیان اینکه هدف دانشگاه فنی و حرفهای خود اشتغالی، کارآفرینی و کمک به بهرهوری نیروی کار است، بیان کرد: خلاءهای موجود در زمینه تولید استان با ارتباط بهینه و درست بین صنعت و دانشگاه قابل برطرف شدن هستند و باید از این ظرفیتها به خوبی بهره برد.
اشتغال در صنعت تقویت میشود
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان نیز در این وبینار ضمن بیان اینکه نقش فارغالتحصیلان دانشگاه فنی و حرفهای بسیار مهم و کلیدی است، گفت: استان دارای پتانسیل بسیار قوی دانشگاهی است از سوی دیگر صنایع خوبی نیز دارد که این دو زمینه توسعه اقتصادی میتوانند دو بال یک پرنده باشند.
حسن آلبویه با تاکید بر نقش فارغالتحصیلان دانشگاه فنی و حرفهای در زمینه بازار کار، تاکید کرد: تأسیس اتاق حل مساله در محل کسب و کار شهرک صنعتی یکی از اقداماتی است که ما در مجموعه شهرکهای صنعتی شاهد تشکیل آن بودهایم که خوشبختانه تمامی دانشگاه در آن مشارکت دارند و مسائل مرتبط با خلاءهای تولید در آن مطرح میشود.
وی افزود: آموزشهای عملی و مهارتی مخصوصاً آموزشهای حین کار به شاغلان واحدهای صنعتی و تأمین نیروی انسانی متخصص و کاربردی برای این واحدها ضروری است لیکن بر استفاده از ظرفیتهای دانشگاه فنی و حرفهای برای توانمندسازی شاغلان صنایع تاکید فراوانی داریم.
مدیرعامل شهرکهای صنعتی استان سمنان تاکید کرد: با توجه به نقش برجسته دانشگاه فنی و حرفهای در ارائه آموزشهای علمی، فنی و کاربردی به دانشجویان، افزایش تعامل و همکاری با این مجموعه دانشگاهی میتواند اثرات مؤثری در بخش صنعت به همراه داشته باشد.
هوشمندسازی دانشگاه فنی و حرفهای سمنان
مدیرکل مخابرات استان سمنان نیز در این نشست ضمن بیان اینکه هوشمندسازی دانشگاههای استان در دستورکار قرار دارد، گفت: دانشگاه فنی و حرفهای به عنوان پایلوت در زمینه فرآیند هوشمندسازی پیشگام است و امیدواریم با همکاری و تعامل خوب مخابرات منطقه سمنان و این دانشگاه شاهد تقویت زیرساختهای دانشگاه برای دستیابی به دولت الکترونیک و هوشمندسازی در راستای استفاده از ظرفیت آموزشهای مجازی باشیم.
مجید دارایی با بیان اینکه دانشگاه فنی و حرفهای در سطح استان سمنان دارای چهار دانشکده است که فیبرنوری اختصاصی به این مجموعهها تخصیصیافته است، تاکید کرد: بر اثر شیوع بیماری کرونا بستر آموزش مجازی در سطح این دانشگاه در دستورکار گرفت و لذا الزامی بود که به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت سامانه مجازی بومی دانشگاه فنی و حرفهای استان سمنان با چهار سرور مجازی با ظرفیت دسترسی بسیار بالا و پهنای باند بی نهایت و آپلود بدون مرز در اختیار اساتید دانشجویان گرامی قرار بگیرد که این کار خوشبختانه صورت پذیرفت.
وی افزود: مقرر شد به منظور توسعه زیرساختها و تحقق عملی کارآفرینی تفاهمنامه همکاری میان شرکت مخابرات منطقه سمنان و دانشگاه فنی و حرفهای استان منعقد شود تا تمامی سایتها، کارگاهها، آزمایشگاهها، کلاسها، خوابگاهها و ستاد مرکزی دانشگاه فنی و حرفهای استان و دانشکدههای آن به تکنولوژی فیبرنوری مجهز شوند که خوشبختانه این امر نیز صورت گرفته است.
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