دنیای پس از کرونا، دنیایی کاملاً متفاوت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز سه‌شنبه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با ابراز خوشحالی از اینکه با تدابیر اتخاذ شده از سوی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان برگزاری جلسه این شورا فراهم شده است، گفت: در مدتی که از شیوع کرونا در کشورمان می‌گذرد تمام جلسات را با هماهنگی و مجوز ستاد کرونا تشکیل دادیم و این جلسه نیز که برخی اعضاء در آن حضور داشته و برخی به شکل ویدئو کنفرانس در آن شرکت کردند با مجوز ستاد کرونا تشکیل شده است.

رئیس جمهور همچنین به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم که برای اولین بار در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور یافته بود، خوش‌آمد گفت.

روحانی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه این جلسه در شب شهادت امام جعفر صادق(ع) تشکیل می‌شود که رئیس مذهب جعفری شناخته می‌شوند، اظهار داشت: پس از دوران پیامبر گرامی اسلام(ص) که مکتب اسلام تبیین و تشریح شد، تا زمان امام جعفر صادق(ع) و پدر بزرگوارش، فرصتی برای تبیین و تشریح دین اسلام و مباحثات علمی در این زمینه پیش نیامد تا اینکه در این دوران، مدینه به برکت حضور امام صادق(ع) به دانشگاه بزرگی تبدیل شد که افکار و اندیشه‌های مختلف در آن مورد بحث قرار می‌گرفت.

رئیس جمهور ادامه داد: در مکتب امام جعفر صادق(ع) علاوه بر مسایل دینی علومی مثل نجوم، طب، هندسه و شیمی نیز مورد بحث قرار می‌گرفت و چنانچه گفته می‌شود امام صادق(ع) بیش از ۴ هزار شاگرد در زمینه‌های مختلف تربیت کرد که به عنوان مثال حوزه‌های علمیه حال حاضر در کشورمان نیز ادامه همان مجالس بحث و درس می‌باشند.

روحانی با تأکید بر اهمیت فرهنگ و با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی منشأ فرهنگی داشت و نظام اسلامی نیز در سایه همان حرکت فرهنگی تداوم دارد، تصریح کرد: اگر فرهنگ غنی و ایمان راسخ مردم نبود، امروز جامعه نمی‌توانست در برابر فشارهای سنگینی که به کشورمان وارد می‌شود، تاب بیاورد. این ایمان و استقامت در سایه همان مکتبی است که تحت نظر امام صادق(ع) بالنده شد.

رئیس جمهور با بیان اینکه فرهنگ همیشه مؤثرتر و قدرتمندتر از قدرت نظامی نقش‌آفرینی کرده است، خاطر نشان کرد: در نظام اسلامی نیز سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) در چند مقطع به عنوان نقطه عطف و اوج‌گیری مبارزات اسلامی مردم نقش‌ داشته است. اولین باری که در جریان نهضت اسلامی عده‌ای به شهادت رسیدند در مجلس تعزیت شهادت امام جعفر صادق(ع) در مدرسه فیضیه در دوم فروردین سال ۴۲ بود.

روحانی اضافه کرد: همچنین در سال ۵۶ که نهضت اسلامی مردم اوج گرفت، باز هم آغاز این اوج‌گیری در مهرماه سال ۵۶ و در ایام شهادت امام جعفر صادق(ع) بود که بعداً به رخداد ۱۹ دی و پس از آن یادبودهای چهلم هر یک از کشتارهای رژیم بود تا اینکه به آستانه پیروزی انقلاب اسلامی رسیدیم و امیدوارم بتوانیم همواره تا رسیدن به اهداف نهایی انقلاب اسلامی، پیرو و رهرو مکتب امام صادق(ع) باشیم.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به شرایط خاص امروز کشور، گفت: امروز برغم همه تلاش‌ها، مردم با مشکلات و فشارهایی در زندگی خود مواجه هستند و البته هیچ‌کس فکر نمی‌کرد پس از فشارها و تحریم‌هایی که از ابتدای سال ۹۷ شروع شد، ملت ایران بتوانند ۳ سال در برابر فشارهای روزافزون ایستادگی کند.

روحانی ادامه داد: هیچ‌کس فکر نمی‌کرد، فشارهای اقتصادی که در سال ۹۷ آغاز شد و به سرعت رشد اقتصادی کشور را منفی کرد، در سال ۹۸ با وجود تشدید فشارها به رشد اقتصادی مثبت تبدیل شود و یا در حالی که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کردند تا پایان سال ۹۸ تورم ۳ رقمی خواهد شد، از همان اواسط سال ۹۸ تورم در کشور سیر نزولی پیدا کند و از تورم بالای ۴۰ درصد به زیر ۳۰ درصد در حال حاضر برسد.

رئیس جمهور اظهار داشت: این نشان و گواه آن است که برغم همه فشارها، مردم با مقاومت و ایستادگی تلاش درخشان و بزرگی کردند و نشان دادند که وقتی دست به دست هم دهیم، حتی اگر فشار سنگین تحریم‌ها با عوارض سخت کرونا همراه شود باز هم می‌توانیم کشور را به خوبی اداره کنیم.

روحانی با اشاره به اینکه کاهش درآمدها در اثر تحریم و پس از آن شیوع کرونا، باعث سختی‌ها و مشکلات مختلفی شده است اما در مجموع توانسته‌ایم مسیر رشد کشور را ادامه دهیم، تصریح کرد: با وجود آنکه توانسته‌ایم بخش‌های زیادی از مشاغل تعطیل شده بر اثر کرونا را به مدار کار و فعالیت برگردانیم، اما همچنان بخش‌هایی مثل حمل و نقل و گردشگری، فعالیت‌های فرهنگی، علمی، آموزشی و هنری، تحت تأثیر شیوع کرونا نتوانستند به شرایط فعالیت عادی برگردند.

رئیس جمهور ادامه داد: دنیای پس از کرونا، دنیایی کاملاً متفاوت است و اگر فکر کنیم که در کوتاه‌مدت می‌توانیم به شرایط پیش از کرونا بازگردیم اشتباه است چرا که هیچ کس نمی‌تواند بگوید چه زمانی راه درمان یا واکسنی برای پیشگیری از کرونا پیدا خواهد شد.

روحانی با بیان اینکه همه دنیا با شرایط سختی مواجه هستند و آمار و ارقام گواه کوچک‌شدن اقتصاد کشورها است، خاطر نشان کرد: با تلاش‌ مسئولان در بخش‌های مختلف توانسته‌ایم صادرات غیرنفتی را در بخش‌های زیادی دوباره فعال کنیم و از اوایل خرداد به تدریج تعداد زیادی از مرزهای کشور نیز بازگشایی شده و شرایط قدم به قدم در حال بهتر شدن است و امیدواری نسبت به بهبود شرایط افزایش یافته است.

رئیس جمهور گفت: باید از همه مراکز علمی، دانشگاهی، بنگاه‌ها و مراکز دانش‌بنیان که در شرایط سخت شیوع کرونا تلاش کردند، برای جلوگیری از توقف چرخ تولید، راهکارهای جدید ابداع کنند، تشکر کنم. در این شرایط سخت ایده‌های جدید مراکز دانش‌بنیان، ایران را به صادرکننده قدرتمند برخی محصولات جدید تبدیل کرد. همچنین از همه بخش‌ها و افرادی که در مدت سپری شده از آغاز شیوع کرونا در بخش‌های بهداشتی، پزشکی، امنیتی، اقتصادی و معیشتی به مردم و کشور کمک کرده‌اند، تشکر می‌کنم و امیدوارم خدا به همه ما توفیق دهد که این راه را قدرتمندتر از قبل ادامه دهیم.