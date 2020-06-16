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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۰:۵۹

معاون اجتماعی انتظامی فارس:

راننده متواری حادثه جاده سروستان دستگیر شد/ سوختن ۷ نفر در آتش

راننده متواری حادثه جاده سروستان دستگیر شد/ سوختن ۷ نفر در آتش

شیراز _ معاون اجتماعی انتظامی فارس گفت: راننده متواری تصادف جاده سروستان که موجب سوختن هفت نفر شده بود، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از معاونت اجتماعی انتظامی فارس، سرهنگ کاووس محمدی، گفت: روز دوشنبه طی تماس با مرکز ۱۱۰ از بروز حادثه تصادف در محور سروستان مطلع شدیم که مأموران در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که پس از برخورد شدید وانت نیسان با پراید، هر ۷ سرنشین خودرو پراید در دم فوت و راننده نیسان که به علت انحراف به چپ مقصر بوده، از صحنه تصادف متواری شده است.

سرهنگ محمدی بیان کرد: بلافاصله شناسایی راننده متواری در دستور کار پلیس قرار گرفت و مأموران انتظامی سروستان پس از تحقیقات فنی و تخصصی موفق شدند پس از ۵ ساعت تلاش، او را دستگیر کنند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس ادامه داد: راننده متخلف برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

در حالی که دیروز این حادثه رانندگی در برخورد خودرو وانت نیسان با پیکان اعلام شده بود اما در بررسی‌های پلیس مشخص شده این حادثه بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو وانت نیسان با پراید رخ داده است.

کد مطلب 4951570

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