راننده متواری حادثه جاده سروستان دستگیر شد/ سوختن ۷ نفر در آتش

سرهنگ محمدی بیان کرد: بلافاصله شناسایی راننده متواری در دستور کار پلیس قرار گرفت و مأموران انتظامی سروستان پس از تحقیقات فنی و تخصصی موفق شدند پس از ۵ ساعت تلاش، او را دستگیر کنند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس ادامه داد: راننده متخلف برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

در حالی که دیروز این حادثه رانندگی در برخورد خودرو وانت نیسان با پیکان اعلام شده بود اما در بررسی‌های پلیس مشخص شده این حادثه بر اثر برخورد یک دستگاه خودرو وانت نیسان با پراید رخ داده است.