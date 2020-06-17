عملیات نظامی جدید ترکیه علیه «پ ک ک» در شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع ترکیه بامداد چهارشنبه از شروع عملیاتی با نام پنجه ببر در منطفه هفتانین در شمال عراق علیه پ ک ک خبر داد.

وزارت دفاع ترکیه در توییتی اعلام کرد: عملیات پنجه ببر شروع شده است و نیروهای کماندو ترکیه در منطقه هفتانین حضور دارند.

از سوی دیگر خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد که عملیات پنجه ببر در منطفه هفتانین در شمال عراق علیه پ ک ک است.

وزارت دفاع ترکیه ویدئویی از عملیات پنجه ببر نشان داد که در آن توپخانه ترکیه در حال گلوله باران مواضع پ ک ک است و همچنین جنگنده‌ها و پهپادهای ترکیه در حال عملیات هستند.

این در حالی است که وزارت دفاع ترکیه شامگاه یکشنبه هم از آغاز عملیات هوایی موسوم به «پنجه عقاب» علیه مواضع شبه‌نظامیان پ.ک. ک در شمال عراق خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، جنگنده‌های اف ۱۶ ارتش ترکیه در عملیات پنجه عقاب مواضع پ.ک. ک در مخمور و سنجار واقع در شمال عراق را بمباران کرده بودند.

منابع عراقی گزارش داده بودند که جنگنده‌های ترکیه با نقض حریم هوایی عراق، ارتفاعات قندیل، دریی، اردوگاه مخمور و چنگال را هدف حملات قرار دادند.

روز گذشته وزارت خارجه عراق «فاتح یلدیز» سفیر ترکیه در بغداد را احضار و مراتب اعتراض خود را نسبت به بمباران برخی مناطق شمال عراق توسط آنکارا ابراز کرد. وزارت خارجه عراق در این رابطه اعلام کرد که اقدام ترکیه نقض حریم هوایی عراق محسوب می‌شود و این امر برخلاف قوانین بین‌الملل و اصل حسن همجواری است.

فاتح یلدیز سفیر ترکیه در بغداد به احضار خود به وزارت خارجه عراق واکنش نشان داد و در توئیتر خود نوشت: درباره عملیات نظامیمان به وزارت خارجه عراق احضار شدم. این همانند موارد قبلی بود و مناسبت جدید اینکه ما تا زمانی که عراق اقدامی برای پایان دادن به پ ک ک در اراضی اش انجام ندهد، به مبارزه با پ ک ک در هر جا که باشد ادامه خواهیم داد.