  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۹:۴۷

هفته بیست و هفتم لیگ برتر پرتغال؛

توقف پورتو صدرنشین مقابل یاران مهرداد محمدی

توقف پورتو صدرنشین مقابل یاران مهرداد محمدی

تیم فوتبال پورتو در هفته بیست و هفتم لیگ برتر پرتغال مقابل تیم قعرنشین آوس متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از مسابقات هفته بیست و هفتم لیگ برتر پرتغال، بامداد امروز چهارشنبه تیم پورتو میهمان تیم آوس بود که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

مهرداد محمدی بازیکن ایرانی تیم آوس در ترکیب اصلی این تیم قرار داشت و در دقیقه ۷۴ تعویض شد. این بازیکن ایرانی همچنین یک کارت زرد از داور مسابقه دریافت کرد.

پورتو در حالی در این مسابقه متوقف شد که با ۶۴ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و ممکن است صدرنشینی را در صورت برد تیم بنفیکا در بازی امشب مقابل ریوآوه از دست بدهد.

تیم آوس هم با ۱۴ امتیاز همچنان قعرنشین لیگ پرتغال است.

کد مطلب 4951601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها