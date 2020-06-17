کشف انواع کالای قاچاق در اراک /توقیف ۸ دستگاه خودروی شوتی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر مختاری اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با هدف پاکسازی نقاط آلوده و جرمخیز و برخورد با معتادان متجاهر، قاچاق انواع کالا، فروشندگان مواد مخدر، خودروهای شوتی و دستگیری سارقان با مشارکت مأموران انتظامی کلانتریها، یگان امداد و دیگر پلیسهای تخصصی شهرستان، به مدت ۲ روز به مرحله اجرا گذاشته شد.
وی ادامه داد: در اجرای این طرح عملیاتی، مأموران انتظامی شهرستان موفق شدند، هشت دستگاه خودروی شوتی حامل بار قاچاق را شناسایی و توقیف کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان اراک خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودروهای توقیفی ۲۰ دستگاه کولر گازی جنرال، ۳۱۰ کیلو پوشاک زنانه، ۱۰۰ عدد لباس بچهگانه، ۲ دستگاه ماشین ظرفشویی و ۲۰۰ کیلوگرم برنج خارجی قاچاق کشف شد.
مختاری با اشاره به دستگیری سه سارق در این طرح عملیاتی، بیان کرد: از سارقان دستگیر شده در این عملیات ۱۵ فقره انواع سرقت کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اراک ارزش ریالی کالاهای کشف شده در این عملیات را ارزیابی کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی در حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال بیان کرد و گفت: کشف یک کیلوگرم تریاک، ۴ هزار عدد انواع قرص خارجی، ۲ دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه دوچرخه سرقتی، از دیگر کشفیات پلیس در اجرای این طرح انتظامی بوده است.
وی در پایان با اشاره بر عزم قاطع پلیس در مبارزه با جرایم مختلف اجتماعی و رضایتمندی شهروندان از اجرای این قبیل طرحهای عملیاتی افزود: در این طرح عملیاتی ۱۹ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.
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