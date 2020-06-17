به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حمید زادبوم در برنامه تیتر امشب ۳ شنبه شب شبکه خبر درباره روند واردات در سال‌های اخیر افزود: در سال گذشته ۴۳.۷ دهم میلیارد دلار واردات داشته ایم.

وی گفت: سه نوع واردات کالای سرمایه، مصرفی و واسطه‌ای داریم و در سال گذشته کالای واسطه‌ای و واسطه‌ای ضروری ۶۷.۳ دهم درصد و کالای سرمایه‌ای و سرمایه‌ای ضروری ۱۳.۶ دهم درصد و ۱۷ درصد نیز کالای مصرفی و مصرفی ضروری و مابقی سایر کالاها بوده است.

زادبوم تصریح کرد: در حال حاضر واردات بی رویه نداریم و نمی‌توانیم داشته باشیم و در سال ۹۶ تا ۹۸ میانگین در کل ۷ درصد کاهش واردات داشته ایم، اما به طور کل در سال ۹۶، حدود ۵۴.۴ میلیارد دلار و در سال ۹۷ به میزان ۴۳.۱ دهم و در سال ۹۸ نیز ۴۳.۷ دهم واردات داشته ایم.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: واردات کالاهای ضروری بخشی برای ذخیره سازی است به طوری که واردات کالای اساسی در سال ۹۸ نسبت به بقیه بیشتر بوده است.

وی افزود: از سال ۹۶ تا ۹۸ واردات ۷ درصد کاهش داشته است و ۹۸ نسبت به سال ۹۶ بیش از ۱۰ میلیارد دلار کاهش واردات داشته ایم.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در سال گذشته بر اساس بخشنامه سال ۹۷ حدود ۱۴۰۰ قلم کالا ممنوعیت واردات داشتند و مسیر ساخت داخل به سمتی رفت که واردات محدود شود.

وی افزود: در خرداد ۹۹ بیش از ۲ هزار و ۲۲۴ قلم کالا ممنوعیت واردات دارند و واردات بی رویه نداشته ایم بنابراین در کنار ساخت داخل و ممنوعیت‌ها، مواد اولیه تولید و ماشین آلات و کالای اساسی باید واردات داشته باشند، اما باید تعادل برقرار باشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس دستور وزیر صنعت، کارگروهی برای تخصیص ارز بر اساس اولویت کالاها تشکیل شده است و هر هفته در معاونت‌های وزارت صمت فهرست نیاز به ارز کالاهای خاص داده می‌شود و بر اساس ساخت داخل اولویت بندی می‌شود، در اتاق پایاپای نیز صادرات و واردات کنترل و براساس عمق ساخت داخل و برگشت ارز اولویت بندی می‌شود.

وی افزود: در دو ماه اخیر با توجه به اولویت ساخت داخل، هفتگی به اقلام ممنوعه واردات اضافه شده است.

زادبوم گفت: در شرایط ویژه تحریم، با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب باید با فناوری جهانی، خود را تطبیق دهیم و در درازمدت رقابت داشته باشیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: طبقه بندی واردات و اولویت برای افزایش تولید و جهش تولید است بنابراین با تلاش با اعمال محدودیت واردات و عمق بخشیدن به ساخت داخل به سمت اقتصاد رقابتی برویم.

در بخش صنعت و منابع پولی محدودیت داریم

رئیس مجمع کارآفرینان گفت: برخلاف تصورات دشمن، تحریم به فرصت تبدیل شده است البته موانعی هم داریم که در بخش صنعت و منابع پولی محدودیت داریم و دولت برای تأمین منابع خود و رفع کسر بودجه پول چاپ می‌کند و مجبور است این مسیر را طی کند بنابراین امسال نیز دولت باید این ریسک را در صنعت بپذیرد.

محمدرضا دیانی افزود: باید به صنعتگران نیز فرصت بدهیم و اقدامات مناسب شرایط ارزی امروز باشد و در بخش تولید نیز دقت داشته باشیم.

وی گفت: باید برای تخصیص ارز به صنایعی که عمق ساخت داخل بیشتر دارند دقت شود و با توجه به محدودیت ارز و نیاز به کالاهای ضروری، مصرفی، بادوام و ماشین آلات نمی‌توان مانند قبل بخشنامه‌ای عمل کرد بلکه باید اولویت را عمق ساخت داخل قرار داد.

رئیس مجمع کارآفرینان افزود: اکنون در جنگ تمام عیار هستیم و باید در سال جهش تولید با سیاست گذاری درست بر ساخت داخل تاکید کنیم و تولید باید برای جلوگیری از ورادات تضمین داشته باشد که این کار نیاز به برنامه ریزی بلند مدت دارد.

وی گفت: اساس کار در بخش صادرات مقیاس اقتصادی، باید دیده شود و رانت از بین برود بنابراین دولت باید از پیشران‌های اقتصادی حمایت کند و بنگاه‌های کوچک و متوسط را برای حضور در عرصه جهانی دخالت دهد و بسترهای بخش خصوصی را فراهم کند.

دیانی افزود: با توجه به اینکه سیاست‌های امروز مناسب پیشران‌ها نیست دولت باید برای اقتصاد بدون نفت از بخش خصوصی کمک بگیرد. دولت باید به تشویق و موفقیت‌های صنعتی نیز بها بدهد و از کارافرینان نیز حمایت کند.