به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی شامگاه پنجشنبه در نخستین جشنواره استانی زغالاخته و سماق ارسباران در تبریز، بر ضرورت حرکت از تولید سنتی به سمت تجاریسازی و ایجاد ارزش افزوده برای محصولات کشاورزی منطقه تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در زمینه تولید سماق و زغالاخته اظهار کرد: توسعه بازار، برندسازی و ایجاد زیرساختهای لازم برای فرآوری و عرضه این محصولات، از اولویتهای جهاد کشاورزی در حوضه آبریز ارس است.
سماق هوراند در مسیر ثبت جغرافیایی
شفیعی با اشاره به اقدامات انجامشده برای ثبت جغرافیایی سماق هوراند گفت: کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی فرآیند ثبت جغرافیایی این محصول را در حال انجام دارند و پس از تکمیل این مرحله، ثبت ملی سماق هوراند دنبال خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: در صورت دریافت نشان لیسیوم، امکان صادرات سماق هوراند به ۵۰ کشور جهان بدون نیاز به انجام آزمایشهای مجدد فراهم خواهد شد که میتواند جایگاه این محصول را در بازارهای بینالمللی ارتقا دهد.
جشنوارهها باید به سکوی تجاریسازی تبدیل شوند
وی هدف از برگزاری جشنوارههای محصولات کشاورزی را فراتر از معرفی صرف محصولات دانست و گفت: برگزاری این رویدادها باید به معرفی محصول، ایجاد برند، جذب سرمایهگذاری و شکلگیری واحدهای تولیدی و فرآوری منجر شود.
شفیعی ادامه داد: انتقال جشنواره سماق و زغالاخته به مرکز استان با هدف معرفی ظرفیتهای این محصولات به فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران انجام شده است تا زمینه برای توسعه فعالیتهای تجاری و ایجاد کارگاههای تولیدی در مقیاسهای مختلف فراهم شود.
حوضه ارس ظرفیت توسعه محصولات کمآببر را دارد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به محدودیت منابع آبی استان اظهار کرد: آذربایجان شرقی با شرایط دشوار آبی مواجه است و قرار گرفتن ۱۳ شهرستان در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، توسعه باغات در این مناطق را با محدودیت مواجه کرده است.
وی افزود: سماق و زغالاخته در محدوده حوضه آبریز ارس تولید میشوند و از این منظر، ظرفیت مناسبی برای توسعه کشت و ایجاد ارزش افزوده در این منطقه دارند.
شفیعی همچنین به ظرفیت سدهای عمارات، پیغام و خداآفرین برای توسعه بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: سد خداآفرین در مراحل پایانی قرار دارد و پایابهای سدهای خداآفرین و پیغام نیز در ردیف اعتبارات ملی قرار گرفتهاند.
تولید ۲۱ هزار اصله نهال سماق
وی در ادامه از ورود شرکتهای دانشبنیان به حوزه تولید نهال سماق و زغالاخته خبر داد و گفت: دو شرکت دانشبنیان با استفاده از روش کشت بافت، تولید نهال این دو محصول را آغاز کردهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی بیان کرد: تاکنون سه هزار اصله نهال سماق در شهرستان هوراند توزیع شده و میزان تولید نهال این محصول به ۲۱ هزار اصله رسیده است که آماده توزیع میان کشاورزان است.
شفیعی خاطرنشان کرد: برنامهریزی برای شناسایی و تبدیل اراضی ملی مستعد به باغات زغالاخته و سماق نیز در دستور کار قرار گرفته تا ظرفیت تولید این محصولات در منطقه افزایش یافته و زنجیره ارزش آنها تکمیل شود.
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