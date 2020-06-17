به گزارش خبرنگار مهر، ساعت هفت صبح امروز چهارشنبه ۲ خودرو پژو سواری ۴۰۵ در کیلومتر ۶ محور خرم‌آباد - الشتر با یکدیگر برخورد کردند.

در این حادثه رانندگی پنج نفر از سرنشینان ۲ خودرو کشته و ۶ نفر نیز مجروح شدند.

چهار نفر از فوتی‌ها در دم فوت کرده و یک نفر نیز بر اثر شدت جراحات در مسیر انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد و مجروحان حادثه نیز به بیمارستان امام خمینی (ره) الشتر منتقل شده‌اند.

بی‌احتیاطی و انحراف به چپ از سوی راننده یکی از خودروهای مذکور علت تصادف ذکر شده است.

براساس این گزارش، به‌دنبال تخریب پل کاکا رضا در سال گذشته، جاده خرم‌آباد - الشتر در این مسیر دوطرفه شده که این موضوع وقوع تصادفات در این محور را افزایش داده است.