به گزارش خبرنگار مهر، ساعت هفت صبح امروز چهارشنبه ۲ خودرو پژو سواری ۴۰۵ در کیلومتر ۶ محور خرمآباد - الشتر با یکدیگر برخورد کردند.
در این حادثه رانندگی پنج نفر از سرنشینان ۲ خودرو کشته و ۶ نفر نیز مجروح شدند.
چهار نفر از فوتیها در دم فوت کرده و یک نفر نیز بر اثر شدت جراحات در مسیر انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد و مجروحان حادثه نیز به بیمارستان امام خمینی (ره) الشتر منتقل شدهاند.
بیاحتیاطی و انحراف به چپ از سوی راننده یکی از خودروهای مذکور علت تصادف ذکر شده است.
براساس این گزارش، بهدنبال تخریب پل کاکا رضا در سال گذشته، جاده خرمآباد - الشتر در این مسیر دوطرفه شده که این موضوع وقوع تصادفات در این محور را افزایش داده است.
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