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۲۸ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۱۴

امروز چهارشنبه؛

تصادف خونین در جاده خرم‌آباد - الشتر ۵ کشته و ۶ زخمی بر جای گذاشت

تصادف خونین در جاده خرم‌آباد - الشتر ۵ کشته و ۶ زخمی بر جای گذاشت

الشتر- تصادف خونین خودرو پژو سواری ۴۰۵ در جاده خرم‌آباد- الشتر پنج کشته و ۶ زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت هفت صبح امروز چهارشنبه ۲ خودرو پژو سواری ۴۰۵ در کیلومتر ۶ محور خرم‌آباد - الشتر با یکدیگر برخورد کردند.

در این حادثه رانندگی پنج نفر از سرنشینان ۲ خودرو کشته و ۶ نفر نیز مجروح شدند.

چهار نفر از فوتی‌ها در دم فوت کرده و یک نفر نیز بر اثر شدت جراحات در مسیر انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد و مجروحان حادثه نیز به بیمارستان امام خمینی (ره) الشتر منتقل شده‌اند.

بی‌احتیاطی و انحراف به چپ از سوی راننده یکی از خودروهای مذکور علت تصادف ذکر شده است.

براساس این گزارش، به‌دنبال تخریب پل کاکا رضا در سال گذشته، جاده خرم‌آباد - الشتر در این مسیر دوطرفه شده که این موضوع وقوع تصادفات در این محور را افزایش داده است.

کد مطلب 4951669

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