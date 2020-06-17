امکان مذاکره باترامپ وجود ندارد/دراقتصاد باید به بازدارندگی برسیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مدیران استان مازندران که با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و مسؤولان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف اجرایی، قضائی، انتظامی و امنیتی و با مشارکت ویدئو کنفرانسی فرمانداران سراسر استان مازندران برگزار شد، ۲۰ دستگاه و نهاد به ارائه گزارش از اقدامات، برنامه‌ها و ارائه مسائل خود پرداختند.

در این نشست؛ مسائل بخش‌های مختلف حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی، انتظامی، قضائی، اقتصادی، عمرانی، برنامه و بودجه، گردشگری، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت مطرح و گزارش مبسوطی از اقدامات حوزه مقابله با کرونا در استان به وزیر کشور ارائه شد.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در پایان این نشست ضمن تشریح اقدامات دولت در بخش‌های مختلف، با بیان این که در چارچوب قوانین بین المللی و احترام متقابل با کشورهای جهان تعامل داریم، افزود: امروز برای تمام کشورهای دنیا مشخص شده است که رئیس جمهوری فعلی آمریکا قابل اطمینان نیست و وی نه تنها از برجام، بلکه از برخی دیگر از تعهدات بین المللی نیز خارج شده است.

وی اظهار داشت: رئیس جمهوری آمریکا نشان داد که به هیچ یک از تعهدات سازمان‌های بین المللی نیز متعهد نیست و نه تنها با جمهوری اسلامی ایران، بلکه با برخی دیگر از کشورهای جهان از جمله چین و روسیه نیز مشکل پیدا کرده است و مشکلات را حتی به داخل کشورش نیز می‌کشاند.

وزیر کشور اضافه کرد: در چنین شرایطی با این رئیس جمهوری که آمریکا دارد، امکان گفت و گو وجود ندارد و برای تمام دنیا هم ثابت شده است که ترامپ فرد مطمئنی برای گفتگو و تعهدات بین المللی نیست و در واقع خوی استکباری آمریکا برای تمام دنیا به اثبات رسیده است.

رحمانی فضلی گفت: اگرچه ما با خوی استکباری آمریکا مشکل داریم، ولی دشمنی ما با آن کشور ذاتی نیست و همان گونه که بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند با دولت آمریکا مشکل داریم و با مردم آن کشور هیچ دشمنی نداریم.

وی افزود: تا زمانی که آمریکا دست از خوی استکباری خود بر ندارد و نخواهد استقلال جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت بشناسند، امکان گفتگو با آن را نداریم.

وزیر کشور با اشاره به اجماع همگانی نسبت به برجام در داخل کشور، گفت: به هر حال با برجام راهگشایی خوبی از لحاظ اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور ایجاد شد و شاهد رشد سرمایه گذاری و اقتصادی در کشور بودیم.

وی ادامه داد: با خروج آمریکا از برجام در پی بدعهدی رئیس جمهوری فعلی آن کشور، اگرچه در ابتدا مشکلات اقتصادی بویژه برای عموم مردم ایجاد شد، ولی بعد از زمان اندکی توانستیم با حمایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و همکاری مردم و سایر نیروهای داخل نظام بر این مشکلات فائق آییم و خط بطلان بر پیش بینی‌های بدبینانه در مورد آینده کشورمان بکشیم.

رحمانی فضلی گفت: تجربه به ما ثابت کرده است که برای افزایش قدرت چانه زنی در دنیا باید در حوزه اقتصادی نیز همانند حوزه نظامی به توانمندی و به توان بازدارندگی برسیم و در این صورت می‌توانیم اهداف خود را در دنیا دنبال کنیم.

وزیر کشور در پایان سخنان خود با تشکر از همه تلاشگران عرصه مقابله با کرونا در استان مازندران که بخوبی با هدایت استاندار موفق به مدیریت این بیماری شدند، گفت: صیانت از امنیت، معیشت و آزادی‌های قانونی مهم‌ترین محورهای خدمت همه مدیران در وزارت کشور باشد.

رحمانی فضلی از نحوه تعامل استاندار مازندران در راستای توسعه استان با دستگاه‌ها و دیگر قوا قدردانی کرد و اظهار داشت: کاهش چشمگیر آتش سوزی‌ها در مازندران موجب خرسندی اینجانب است.