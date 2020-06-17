نمایشگاه تخصصی مواد مخدر در گلستان راه اندازی می شود

سرهنگ مجید زائری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: اجتماعی کردن حوزه مقابله با مواد مخدر نیازمند همراهی همه دستگاه ها است.

وی با بیان این که سن اعتیاد در کشور به ۲۲ سال رسیده است، افزود: اعتیاد در خانواده هایی که تنش بیشتری وجود دارد بیشتر یافت می شود.

زائری با اشاره به آموزش‌های لازم در خصوص شناسایی فرزندان معتاد، ادامه داد: نمایشگاه دائمی تخصصی مواد مخدر با آخرین متدهای روز در استان ایجاد می شود.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گلستان بیان کرد: بنا داریم این نمایشگاه را تا دو ماه آینده راه اندازی کنیم و هم اکنون زیرساخت‌های آن فراهم شده و محل نمایشگاه هم ستاد انتظامی استان خواهد بود.

زائری با بیان این که در این نمایشگاه، خانواده ها با آسیب های اعتیاد و انواع مواد مخدر آشنا می‌شوند، توضیح داد: بسیاری از خانواده ها تا پنج سال اول از اعتیاد فرزندان خود آگاه نمی‌شوند بنابراین این نمایشگاه می‌تواند در جهت مقابله با مواد مخدر کارایی لازم را داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تشدید کنترل محورهای مواصلاتی استان، مقابله با خرده‌فروشان، دستگیری عوامل اعتیاد تا شعاع ۵۰۰ متری مدارس، پایش عطاری‌ها، قهوه‌خانه‌ها و غیره را از دیگر برنامه های مبارزه با مواد مخدر گلستان برشمرد.