اختصاص ۵۴۱ میلیون تومان به ادارات بهداشت مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شایسته جو اظهار کرد: ارتقای شاخص‌های بهداشتی از برنامه‌های کمیته امداد در راستای توانمندسازی مددجویان مورد حمایت است که در این راستا امسال مبلغی بابت فعالیت‌های اداره بهداشت و درمان به شهرستان‌های استان مرکزی اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: این مبلغ در سرفصل‌های بیمه مکمل مددجویی، طرح توسعه بیمه اجتماعی مددجویان، کمک به تأمین تجهیزات بیماران صعب‌العلاج و کمک به رفع سوءتغذیه مادران باردار و شیرده بوده است.

معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی گفت: برگزاری کلاس‌های آموزش بهداشت با موضوعات آموزشی، بهداشت و روان، سبک زندگی سالم و کنترل بیماری‌های غیرواگیر، پیشگیری از ابتلاء به سرطان‌ها، تغذیه و بهداشت مواد غذایی، پیشگیری از اعتیاد در جوانان و نوجوانان، بهداشت و سلامت در سالمندی، بهداشت محیط و سایر موضوعات بهداشتی و تغذیه‌ای مرتبط با سلامت از اقدامات حوزه حمایت در سال ۹۸ بوده است.

شایسته‌جو دیگر خدمات کمیته امداد را پرداخت کمک هدیه ازدواج و جهیزیه بخشی در کمک به ترویج ازدواج برشمرد و افزود: خدمات مشاوره‌ای با هدف ازدواج آگاهانه و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیز به مددجویان مورد حمایت ارائه می‌شود.