نان در خوزستان گران شد

رحمان ناصریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از سال گذشته مصوبه گران شدن قیمت نان قرار بود اجرایی شود که دستور استاندار اجازه این کار را به ما نداد ولی امسال هم دوباره مصوبه ابلاغ شد.

وی افزود: این بار با توجه به مکاتبات با وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور و همچنین استعلام از آنها دستور دادند تا این موضوع به طور حتم در استان خوزستان نیز اجرایی شود.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان تصریح کرد: موضوع اجرایی شدن مصوبه در جلسه ستاد تنظیم بازار روز دوشنبه این هفته مطرح و مقرر شد تا از ۲۸ خردادماه امسال در استان خوزستان اجرا می‌شود.

ناصریان بیان کرد: از طریق بازرسان سازمان صمت خوزستان و همچنین اصناف نظارت لازم را بر کار نانوایی‌ها داریم تا در صورت نیاز برخورد لازم صورت بگیرد.

وی عنوان کرد: با در نظر گرفتن وزن هر چانه خمیر قیمت نان در استان خوزستان خیلی ارزان‌تر از برخی استان‌های دیگر محاسبه می‌شود.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در پایان گفت: به عنوان نمونه استان‌های دیگر چانه خمیر ۱۳۰ تا ۱۴۰ گرمی را با قیمت ۳۰۰ تومان عرضه می‌کنند ولی در استان خوزستان چانه‌های ۱۸۰ گرمی با نرخ ۳۵۰ تومان قیمت‌گذاری شده است؛ یعنی اگر آنها با نرخ خود چانه ۱۸۰ گرمی را عرضه کنند، قیمتش حدود ۵۰۰ تومان برآورد می‌شود.