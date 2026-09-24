هاشمی: اولویت نخست گنبدکاووس حفظ گاز خانگی در زمستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی ظهر پنجشنبه در نشست کارگروه مدیریت مصرف گاز شهرستان گنبدکاووس اظهار کرد: موضوع گاز مسئلهای جدی است و باید در تصمیمگیریهای شهرستان مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم عبور ایمنی از فصل سرما داشته باشیم.
وی افزود: صحبتهای استاندار گلستان تاکید شده است که گاز مصارف خانگی قطع نشود و ما نیز این اطمینان را به شهروندان میدهیم که تمام تلاش مدیران شهرستان برای جلوگیری از قطع گاز بخش خانگی به کار گرفته خواهد شد.
فرماندار گنبدکاووس با بیان اینکه مدیریت بحران باید پیش از وقوع بحران انجام شود، گفت: لازم است نقاط حساس، مراکز حیاتی، نیاز دستگاهها و مسیرهای تأمین سوخت جایگزین از هماکنون مشخص شود تا در زمان بروز مشکل، تصمیمگیری با سرعت انجام شود.
هاشمی ادامه داد: مدیران جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی باید واحدهای زیرمجموعه خود از جمله واحدهای تولیدی، کشاورزی و بومگردی را برای دریافت سوخت مورد نیاز و انجام تعهدات لازم ساماندهی کنند.
وی همچنین بر تعیین سهمیه اضطراری سوخت شهرستان تأکید کرد و گفت: شرکت نفت باید نقشه مسیر تأمین و توزیع سوخت را در جغرافیای شهرستان تهیه کند تا در شرایط بحران، مسیر تأمین، نحوه توزیع و اولویت مراکز مشخص باشد.
فرماندار گنبدکاووس افزود: مراکز حیاتی، خدمات عمومی، مراکز نظامی و انتظامی، مراکز امدادی، بیمارستانها و نانواییها باید در اولویت تأمین سوخت قرار گیرند و اقدامات انجامشده نیز روی نقشه قابل رصد باشد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به دستگاههای نظامی، انتظامی و اداره زندان گفت: تأمین سوخت این دستگاهها در شرایط بحران باید با فوریت انجام شود و شرکت نفت بر اساس اطلاعات و آمار دستگاهها برنامه لازم را تدوین کند.
هاشمی از آمادگی بخشداران برای همکاری در انتقال سوخت و تجهیزات خبر داد و گفت: از ظرفیت بخشداران برای انتقال سوخت و تجهیزات در شرایط بحران استفاده خواهد شد.
فرماندار گنبدکاووس همچنین درباره نانواییها اظهار کرد: نان از نیازهای اساسی مردم است و نانواییها نمیتوانند در شرایط بحران تعطیل شوند؛ بنابراین باید نانواییهای اولویتدار مشخص و برای تأمین سوخت آنها برنامهریزی شود.
وی درباره کسری سهمیه آرد در مهرماه نیز گفت: در مهرماه با کاهش و کسری قابل توجه سهمیه آرد مواجه شدیم که این موضوع تنها مربوط به گنبدکاووس نبود و کل استان گلستان از طریق سامانه نانینو با کسری سهمیه مواجه بود.
هاشمی افزود: این موضوع بهصورت جدی در حال پیگیری است.
وی بر ضرورت نظارت بر بازار در شرایط بحران تأکید کرد و گفت: شرایط بحرانی نباید بهانهای برای گرانفروشی باشد و نظارت بر بازار باید با محوریت معاون برنامهریزی فرمانداری استمرار داشته باشد.
فرماندار گنبدکاووس در بخش دیگری از سخنان خود، اطلاعرسانی را یکی از ارکان مهم مدیریت بحران دانست و اظهار کرد: مردم نباید نخستین اخبار مربوط به بحران را از فضای مجازی و شایعات دریافت کنند.
وی افزود: کمیته اطلاعرسانی بحران گاز با محوریت روابط عمومی فرمانداری و اداره گاز و با حضور روابط عمومی سایر دستگاهها و خبرنگاران تشکیل میشود و اخبار و اطلاعیههای مربوط به بحران باید از یک مرجع رسمی، شفاف و عمومی منتشر شود.
هاشمی گفت: در کنار اطلاعرسانی بحران، فرهنگسازی، الگوسازی و اصلاح الگوی مصرف گاز نیز باید از هماکنون آغاز شود و کمیته اطلاعرسانی موضوع فرهنگسازی در مصرف را برای مردم آماده و منتشر کند.
وی همچنین بر آموزش استفاده ایمن از وسایل گرمایشی تأکید کرد و گفت: هلالاحمر باید آموزشهای لازم را به مردم ارائه کند تا در زمان افت فشار گاز، استفاده ایمن از وسایل گرمایشی مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار گنبدکاووس با تأکید بر استمرار جلسات کارگروه مدیریت مصرف گاز اظهار کرد: پاشیزاده، معاون عمرانی فرمانداری و دبیر کارگروه، باید برنامه جلسات تا پایان مهرماه را تنظیم کند و هر جلسه با دستور کار مشخص برگزار شود.
وی خاطرنشان کرد: جلسات این کارگروه باید بهصورت هفتگی برگزار شود تا اقدامات دستگاهها به شکل مستمر بررسی و پیگیری شود.
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