راز سرقت ۲۵۰ میلیارد ریالی طلا در مازندران کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار کرد: در پی اعلام وقوع سرقت مقدار قابل توجهی طلا از یک مجتمع، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات تخصصی، سرنخ‌هایی درباره احتمال دخالت فردی از داخل مجتمع در این سرقت به دست آوردند و در ادامه بررسی‌ها، ظن مأموران به یکی از سرایداران مجتمع معطوف شد.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: این فرد با هماهنگی قضایی دستگیر و در جریان تحقیقات پلیسی به ارتکاب سرقت طلاجات اعتراف کرد.

خورشاد گفت: متهم در اظهارات خود عنوان کرده است که پس از سرقت، طلاهای مسروقه را به یکی از طلافروشی‌های استان همجوار فروخته است.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه تحقیقات مشخص شد متهم با بخشی از پول حاصل از فروش طلاهای سرقتی، یک باب مغازه خریداری کرده است که این موضوع نیز در روند رسیدگی به پرونده مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی مازندران افزود: متهم پس از تشکیل پرونده و انجام تحقیقات اولیه، با صدور قرار وثیقه به مرجعقضایی معرفی شد.