به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده، با تأکید بر ضرورت صیانت از اعتماد مردم به جامعه پزشکی افزود: نباید شأن و جایگاه پزشکی را فدای درمانهای فانتزی، غیرعلمی و تجاری کرد و منافع اقتصادی نباید بر منافع بیمار غلبه کند.
وی بر ضرورت الگوبرداری از بزرگان جامعه پزشکی تأکید کرد و گفت: باید از پیشکسوتان پزشکی، سه موضوع مهم را بیاموزیم؛ تلاش و کوشش، عشق به تحقیق و پژوهش و تربیت شاگردان موفق.
رئیسزاده ادامه داد: در مقابل بزرگواری متخصصان و جراحان قلب کشور سر تعظیم فرود میآورم، اما متأسفانه عدهای اندک از جامعه پزشکی، عظمت و جایگاه این رشته را فدای درمانهای فانتزی، بدون اندیکاسیون، غیرعلمی و تجاری میکنند.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: برخی به جای اینکه مرزهای دانش را جابهجا کنند، مرزهای مالی را جابهجا میکنند. بزرگان این رشته باید در برابر چنین پدیدههایی ایستادگی کنند؛ چراکه این رفتارها هم به شأن جامعه پزشکی آسیب میزند و هم اعتماد مردم به پزشکان را خدشهدار میکند.
وی با تأکید بر اینکه کیفیت خدمات درمانی نباید قربانی کمیت شود، گفت: منافع بیمار نباید فدای منافع اقتصادی شود و اعتماد میان پزشک و بیمار نیز نباید قربانی عملکرد نامناسب عدهای معدود از پزشکان شود.
رئیسزاده در ادامه با اشاره به حجم گسترده خدمات درمانی ارائه شده در کشور اظهار کرد: هزاران خدمت درمانی در کشور انجام میشود که به نجات جان بیماران منجر میشود، اما ممکن است عملکرد نامناسب یک نفر بازتاب گستردهای در رسانهها پیدا کند. این مسئله میتواند موجب نادیده گرفته شدن خدمات شایسته و ارزشمند جامعه پزشکی شود.
وی در پایان بر ضرورت حفظ شأن حرفه پزشکی، رعایت اصول علمی و اخلاقی و اولویت دادن به منافع بیماران تأکید کرد.
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