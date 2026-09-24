هت تریک طلا و اهتزاز پرچم ایران؛ پایان روز پنجم با جایگاه ششم

به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره بازی های آسیایی امروز (پنجشنبه ۲ مهر) وارد روز پنجم شد تا ورزشکاران رقابت خود را در رشته های مختلف ادامه دهند.

این روز از مسابقات با برگزاری فینال قایقرانی برای ایران آغاز شد و به صورت فشرده با برگزاری مبارزات نهایی در ووشو، آغاز رقابت دوومیدانی کاران، پیگیری دیدارهای دوبل تنیس روی میز، برگزاری دیدارهای کبدی و بسکتبال سه نفره و ... پیگیری شد.

دراین روز از مسابقات ووشو که در فینال اوزان مختلف نماینده داشت، صاحب یک مدال طلا و ۳ مدال نقره شد و به عنوان نایب قهرمانی مسابقات دست یافت. در روئینگ تیم ایران با کسب ۶ مدال شامل ۲ طلا، ۳ نقره و یک برنز شد و اینگونه به عنوان نایب قهرمانی مسابقات دست یافت. در ژیمناستیک هم نماینده ایران که برای نخستین بار بازی های آسیایی را تجربه می کند در خرک حلقه صاحب مدال تاریخی شد. در دوومیدانی هم صادق صمیمی در پرتاب دیسک به مدال برنز دست یافت. بدین ترتیب ایران در این روز از بازی ها صاحب ۱۲ مدال طلا، نقره و برنز شد.

عملکرد نمایندگان ایران در پنجمین روز بازی های آسیایی به این شرح است:

صمیمی به مدال برنز پرتاب دیسک رسید

در رقابت‌های پرتاب دیسک مردان بازی‌های آسیایی ناگویا، صادق صمیمی نماینده ایران با قرار گرفتن در جایگاه سوم، مدال برنز این ماده را از آن خود کرد.

پایان کار دو نماینده ژیمناستیک دردارحلقه

سیاوش سیاهی و مهدی احمدکهنی، دو نماینده ژیمناستیک هنری ایران، در فینال دارحلقه بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به کار خود پایان دادند. سیاهی با کسب نمره ۱۳.۹۳۳ در جایگاه پنجم قرار گرفت و احمدکهنی نیز با نمره ۱۳.۰۳۳ هشتم شد.

پایان کار دختر پرنده ایران در ماده پرش

مریم کاظمی در ماده پرش سه گام با ۱۴ حریف خود به رقابت پرداخت و در پایان به رتبه سیزدهم دست یافت و به کار خود پایان داد. پرش اول و سوم کاظمی ناموفق بود و در پرش دوم رکورد ۱۲.۶۸ متر را ثبت کرد و سیزدهم شد.

بسکتبال سه نفره پسران به نیمه نهایی رسید

تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل ژاپن ۲۱ بر ۳ به پیروزی رسید و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. ایران مرحله گروهی را با سه پیروزی مقتدرانه به پایان رساند. تیم کشورمان در نخستین دیدار چین را ۱۸ بر ۱۵ شکست داد، در دومین مسابقه با نتیجه ۱۶ بر ۱۱ از سد هنگ‌کنگ گذشت و در سومین دیدار نیز مالزی را با نتیجه ۲۱ بر ۷ مغلوب کرد.

صعود حسن تفتیان به مرحله نیمه نهایی دوی ۱۰۰

حسن تفتیان سریع‌ترین مرد ایران در گروه چهارم دوی ۱۰۰ متر بازی‌های آسیایی ناگویا با ثبت رکورد ۱۰.۴۶ ثانیه با پنج ورزشکار دیگر رقابت کرد و در جایگاه سوم ایستاد و راهی نیمه نهایی شد.

پایان کار دختران بسکتبال سه نفره در ناگویا

تیم ملی بسکتبال سه‌نفره دختران ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل تایلند به میدان رفت و با نتیجه ۱۲بر۱۱ شکست خورد. بدین ترتیب این تیم به کار خود در این دوره بازی ها پایان داد. دختران بسکتبال سه نفره مرحله گروهی را با سه برد تمام کرده بودند.

صعود تیم ملی کبدی به مرحله نیمه نهایی

تیم ملی کبدی در آخرین دیدار خود پاکستان را ۵۱ بر ۳۰ شکست داد. ملی پوشان ایران که پیش از این مالزی، نپال و تایلند را شکست داده بودند با کسب این برتری به عنوان صدرنشین گروه B راهی مرحله نیمه نهایی شدند. آنها در این مرحله فردا با چین تایپه روبرو خواهند شد.

مدال تاریخی ژیمناستیک با نایب قهرمانی خدایی

آرمان خدایی ملی‌پوش ژیمناستیک هنری ایران، در نخستین تجربه خود بازی های آسیایی با کسب نمره ۱۴.۵۶۶ در فینال خرک حلقه بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به مقام دوم رسید و مدال نقره را از آن خود کرد. این مدال، نخستین مدال تاریخ ژیمناستیک ایران در بازی‌های آسیایی در وسیله خرک حلقه محسوب می‌شود.

نماینده ایران در کایاک تک نفره مردان فینالیست شد

در ادامه روز دوم رقابت‌های آبهای آرام بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، علی آقامیرزایی در دور مقدماتی کایاک تکنفره ۵۰۰ متر مردان با زمان ۱:۴۳.۶۴۷ دقیقه در جایگاه دوم ایستاد و راهی فینال شد. در این رقابت

رقابت فینال این ماده روز شنبه ۴ مهر انجام خواهد شد.

ششمین مدال روئینگ در بخش مردان به دست آمد

بعد از ۵ مدال طلا و نقره که توسط دختران روئینگ به دست آمد، امیرحسین محمودپور موفق شد این رشته را در بخش مردان هم صاحب مدال کند. او در فینال ماده تک نفره سبک وزن آقایان با زمان ۶:۵۲:۵۹ در جایگاه دوم قرار گرفت.

ساحلی بازان والیبال به ژاپن باختند

تیم ملی والیبال ساحلی ایران با ترکیب ابوالحسن خاکی زاده و امیر علی قلعه‌نویی امروز درمصاف با ژاپن ۲ بر یک باخت و فرصت صدرنشینی را از دست داد.



دومین مدال قایق دو نفره روئینگ زنان نقره شد

در فینال ماده دو نفره زنان در قایق سنگین وزن، تیم ایران با ترکیب کیمیا زارعی و زینب نوروزی با زمان ۶ دقیقه و ۵۵ ثانیه و ۷۸ صدم ثانیه به عنوان قایق دوم از خط پایان عبور کردند و صاحب گردن آویز نقره شدند. تیم دو نفره روئینگ زنان ایران پیش از این در قایق روئینگ سبک وزن صاحب گردن آویز طلا شده بودند.

حذف نماینده دختر اسکواش

در ادامه رقابت های انفرادی اسکواش، نجمه بوشهری‌زاده در یک‌هشتم نهایی با آیرا آزمان، سید چهارم مشترک مسابقات و نفر ۲۴ رده‌بندی جهانی، روبه‌رو شد. نماینده کشورمان هر دو گیم اول و دوم را با نتیجه ۱۱ بر ۲ واگذار کرد و در گیم سوم هم ۱۲ بر ۱۰ باخت. بدین ترتیب بوشهری زاده از دور رقابت ها کنار رفت.

دبل فاطمه مجلل در مدال آوری

فاطمه مجلل بعد از قهرمانی تاریخی در تک نفره سبک وزن زنان، در فینال روئینگ تک نفره سنگین وزن توانست با زمان ۷ دقیقه و ۳۵ ثانیه و ۹۹ صدم ثانیه به عنوان نفر سوم از خط پایان عبور کرده و صاحب گردن آویز برنز شود.

پیروزی اولین نماینده دختر بوکس ایران در اولین مبارزه

سارینا نقش به عنوان نخستین بانوی بوکسور تاریخ ایران در بازی‌های آسیایی امروز برای مبارزه با نماینده اندونزی روی رینگ رفت. او در این مبارزه و در رقابت با مصاف هوسواتون حسنا، سه بر دو پیروز شد و به یک هشتم نهایی راه یافت.

تیراندازان ایران به فینال تپانچه ۱۰ متر نرسیدند

در پایان مرحله مقدماتی مسابقات تیراندازی در تپانچه ۱۰ متر که با حضور ۵۹ ورزشکار برگزار شد، وحید گل‌خندان با ۵۸۰ در جایگاه دهم قرار گرفت و با اختلاف یک نمره حضور در مرحله فینال را از دست داد. جواد فروغی با ۵۶۸ امتیاز در رتبه سی و پنجم ایستاد و محمدرسول عفتی با ۵۶۸ امتیاز و به خاطر اختلاف ایکس با فروغی در جایگاه سی و هفتم قرار گرفت. همچنین تیم کشورمان با ترکیب وحید گل‌خندان، جواد فروغی و محمدرسول عفتی با کسب ۱۷۱۶ امتیاز در میان پانزده تیم در جایگاه نهم قرار گرفت.

رقابت دختر دونده ایران در سه بخش ماده هفتگانه

رقابت های دوومیدانی بازی های آسیایی از امروز آغاز شد. فاطمه محیطی‌زاده نماینده ماده هفتگانه اولین نماینده دوومیدانی ایران بود که به رقابت با حریفانش پرداخت. او در بخش پرش ارتفاع با پرش ۱.۷۷ متری در رتبه اول قرار گرفت. وی در بخش اول که مربوط به ۱۰۰ متر با مانع بود به رتبه سوم دست یافت. فاطمه محیطی‌ زاده در بخش پرتاب وزنه هم در رتبه دوم قرار گرفت. این ورزشکار در چهار بخش دیگر امشب و فردا برای کسب مدال با حریفان خود رقابت‌ خواهد کرد.

نجمه سازنچیان به جمع ۱۶ بازیکن راه یافت

نجمه سازنجیان تنها نماینده دختر شمشیربازی اسلحه سابر مرحله مقدماتی را با صعود به پایان رساند. وی در این مرحله به ۲ برد برابر نمایندگان کره جنوبی و هند دست یافت و اینگونه صعود کرد. او در جدول ۳۲ نفره مرحله حذفی و در مصاف با «آناستاسیا گولیک» از قزاقستان ۱۵ بر ۱۳ پیروز شد و به جمع ۱۶ نفر برتر راه یافت.

بنیامین فرجی با برد آغاز کرد

دیدار نخست بنیامین فرجی در بخش انفرادی بازی های آسیایی با پیروزی برابر حریفی از سریلانکا همراه بود. فرجی در این دیدار ۴ بر صفر صاحب برتری شد.

قایقرانان کایاک ۲ نفره زنان پنجم شدند

تیم کایاک دو نفره بانوان ایران با ترکیب الناز شفیعیان و نادیا کارگرپور در فینال این ماده زمان یک دقیقه و ۵۴ ثانیه و ۶۳۶ صدم ثانیه را به ثبت رساند و با کسب جایگاه پنجم به کار خود پایان داد.

پیروزی نوشاد عالمیان در اولین دیدار انفرادی

رقابت های تنیس روی میز این دوره بازی های آسیایی امروز وارد مرحله انفرادی شد. در این مرحله نوشاد عالمیان نخستین دیدار خود را برابر موسی احمد از مالدیو برگزار کرد و به برتری ۴ بر صفر دست یافت.

کسب سومین مدال روئینگ زنان با نقره ای شدن تیم ۴ نفره

در فینال ماده ۴ نفره زنان، تیم ایران با ترکیب مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب با زمان ۶:۲۷:۲۴ در جایگاه دوم قرار گرفتند و به مدال نقره دست پیدا کردند. این سومین مدال روئینگ زنان در بازی های آسیایی است.

تایلند مغلوب تیم ملی کبدی ایران شد

تیم ملی کبدی مردان ایران سومین دیدار خود را امروز برابر تایلند برگزار کرد و با نتیجه ۸۳ بر ۲۷ موفق به شکست این تیم شد. ملی پوشان کشورمان پیش از این مالزی و نپال را شکست داده بودند.

پایان کار تیم دوبل تنیس روی میز زنان

تیم دونفره تنیس روی میز زنان ایران متشکل از مهشید اشتری و ستایش ایلوخانی امروز در مصاف با هند ۳ بر صفر متحمل شکست شد و از دور رقابت ها کنار رفت.

چهارمین و آخرین مدال ووشو به رنگ طلا شد

سهیل موسوی آخرین عضو تیم ملی ووشو در فینال بازی های آسیایی در پیکار با «عبدالرشید عبدالله‌یف»از قزاقستان همانند مسابقات قبلی پر قدرت ظاهر شد و با کسب پیروزی به نشان طلا دست یافت. موسوی با پیروزی برابر «بالیان» از هند، «جی چئول» از کره جنوبی و «تورگان بایف» از ازبکستان به دیدار فینال راه پیدا کرده بود. بدین ترتیب تیم ملی ووشو در این دوره از بازیها با تنها طلای سهیل موسوی و سه مدال نقره سوگند سینکایی، شجاع پناهی و عرفان محرمی به کار خود پایان داد.

سومین نقره ووشو به نام عرفان محرمی ثبت شد

در دیدار پایانی رقابت های وزن ۷۰- کیلوگرم مبارزات ساندا، عرفان محرمی نتیجه را به «ما شو» از چین‌ واگذار کرد و سومین مدال نقره را برای ووشو به دست آورد. وی پیش از رسیدن به دیدار نهایی مقابل «چئونگ یات‌لام» از هنگ‌کنگ و «سئو یانگ» از کره جنوبی و «علی جان آبلاگاتف» از قزاقستان را شکست داده بود .

شجاع پناهی دومین نقره ای ووشو شد

شجاع پناهی در مبارزه پابانی وزن ۶۵- کیلوگرم «وانگ چنگ جین» از چین را از پیش رو داشت و به نشان نقره دست یافت. پناهی بعد از یک دور استراحت و پیروزی در پیکار با «اوزگلدیف» از ترکمنستان ، «ماخماجانوف» از ازبکستان و «نگویان» از ویتنام به دیدار نهایی راه یافته بود.

هیوا افضلی در کانو یک نفره ۲۰۰ متر هفتم شد

هیوا افضلی نماینده ایران در کانو یک‌نفره ۲۰۰ متر زنان بازی‌های آسیایی ناگویا با کسب رتبه نخست در مرحله نیمه‌نهایی، راهی فینال شد. وی در این مرحله زمان ۴۹.۴۲۷ ثانیه را ثبت کرد و در در جایگاه نخست قرار گرفت. در مرحله فینال، هیوا افضلی با ثبت زمان ۴۹.۲۲۰ ثانیه در جایگاه هفتم قرار گرفت.

دبل طلایی روئینگ زنان با قهرمانی نوروزی و زارعی

در فینال ماده دو نفره سبک وزن زنان تیم ایران با ترکیب زینب نوروزی و کیمیا زارعی در پایان رقابت با حریفان شان با زمان ۶:۵۳:۹۳ در جایگاه نخست قرار گرفتند و به مدال طلای بازی‌های آسیایی دست پیدا کردند.

دو رقمی شدن مدال های ایران با نقره سوگند سینکایی

در جریان فینال مسابقات ووشو، سوگند سینکایی اولین نماینده ایران بود که مبارزه خود را برگزار کرد. وی که برای رسیدن به دیدار نهایی وزن ۵۲- کیلوگرم «آپارنا» از هند، «نگو تای فونگ» از ویتنام و «چنگ» از هنگ کنگ را شکست داده بود، در پیکار نهایی برابر «دی وو» از چین با وجود تلاش فراوان نتیجه را طی ۲ راند واگذار کرد و به نشان نقره بسنده کرد.

ضرب اولین طلای روئینگ توسط فاطمه مجلل

فاطمه مجلل اولین مدال آور ایران در روز پنجم بود که موفق به کسب طلای ماده تک نفره سبک وزن زنان شد. او با ثبت زمان ۷:۲۴:۵۷ در جایگاه نخست قرار گرفت و برای اولین بار روئینگ بانوان ایران را صاحب مدال طلا کند.



دست نصیری از مدال کوتاه ماند

در جریان فینال رقابت های روئینگ و در ماده تک نفره سنگین وزن مردان بهمن نصیری در پایان رقابت با حریفانش با زمان ۷:۱۸:۴۹ در جایگاه ششم قرار گرفت و از کسب مدال بازماند.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)

* آرمان خدایی (خرک حلقه)

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن

* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)

*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)