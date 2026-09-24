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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

شناسایی کارگاه تولید مشروبات الکلی در ایذه

شناسایی کارگاه تولید مشروبات الکلی در ایذه

ایذه - دادستان عمومی و انقلاب ایذه از کشف کارگاه تولید مشروبات الکلی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق دقیقیان گفت: با وصول خبری از مرجع انتظامی مبنی بر شناسایی یک کارگاه تولید مشروبات الکلی، دستور قضایی برای بازرسی محل صادر شد.

وی افزود: در بازرسی صورت گرفته از این محل، بیش از ۹۰۰ لیتر مشروبات و وسایل ساخت کشف و توقیف و یک نفر متهم نیز دستگیر شد.

دقیقیان گفت: وفق ماده 702 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، افرادی که مبادرت به ساخت، خرید، فروش، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی نمایند به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یاد شده محکوم خواهند شد.

کد مطلب 6957316

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