شناسایی کارگاه تولید مشروبات الکلی در ایذه

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق دقیقیان گفت: با وصول خبری از مرجع انتظامی مبنی بر شناسایی یک کارگاه تولید مشروبات الکلی، دستور قضایی برای بازرسی محل صادر شد.

وی افزود: در بازرسی صورت گرفته از این محل، بیش از ۹۰۰ لیتر مشروبات و وسایل ساخت کشف و توقیف و یک نفر متهم نیز دستگیر شد.

دقیقیان گفت: وفق ماده 702 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، افرادی که مبادرت به ساخت، خرید، فروش، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی نمایند به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یاد شده محکوم خواهند شد.