ایتالیا با «مارپیچ» وارد رقابت اسکار ۲۰۲۷ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «مارپیچ» ساخته پائولو استریپولی به عنوان نماینده ایتالیا به بخش بهترین فیلم بلند بین‌المللی اسکار ۲۰۲۷ معرفی شد.

در این فیلم مهیج و در عین حال مفهومی، والریا برونی تدسکی در نقش شخصیتی شیطانی به نام «غریبه» بازی می‌کند که مادر جوانی با بازی یاسمین ترینکا را به ایجاد پیمانی فاوستی ترغیب می‌کند.

«مارپیچ» که اوایل این ماه در بخش رقابتی جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد، بر یک مادر و دختر و ارتباط آنها تمرکز دارد که پس از یک افشاگری تکان‌دهنده از کنترل خارج می‌شود. در ابتدای فیلم، زنی به نام آنا ناگهان در حین رعد و برق در خانه دخترش آلیس ظاهر می‌شود و می‌گوید که می‌خواهد حقیقت تاریکی را در مورد خانواده‌شان به او بگوید. او ادعا می‌کند که با «غریبه» پیمان بسته تا پس از تصادفی که ۲۰ سال پیش رخ داده‌است، آلیس را از مخمصه نجات دهد. بر اثر یک حالت دومینو مانند، در طول سال‌ها اتفاق‌های وحشتناکی رقم خورده و حالا فقط آلیس است که می‌تواند به درست شدن همه چیز کمک کند اما به چه قیمتی؟

امسال ۲۱ عنوان ایتالیایی که همگی در بازه زمانی یکم اکتبر ۲۰۲۵ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ در سینماهای ایتالیا اکران شدند برای رفتن به اسکار زیر ذره‌بین قرار گرفتند. «امشب اتفاق خواهد افتاد» از نانی مورتی و «بازگشت به بوئنوس آیرس» از مارکو بچیس که در بخش رقابتی ونیز حضور داشتند از دیگر فیلم‌های مدعی حضور در اسکار بودند.

فیلم «مارپیچ» را کمیته‌ای از متخصصان که توسط انجمن فیلم ایتالیا، منصوب شده بودند، به عنوان نماینده ایتالیا در رقابت اسکار انتخاب کردند.

ایتالیا آخرین بار سال ۲۰۱۴ با فیلم «زیبایی بزرگ» ساخته پائولو سورنتینو، جایزه اسکار بهترین فیلم بلند بین‌المللی را از آن خود کرد.

فهرست کوتاه نامزدهای اسکار ۲۰۲۷ توسط آکادمی علوم و هنرهای سینمایی ۱۵ دسامبر منتشر می‌شود و انتخاب فهرست نهایی ۲۱ ژانویه اعلام خواهد شد. نود و نهمین مراسم اهدای جوایز اسکار ۱۴ مارس برگزار می‌شود.