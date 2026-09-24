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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

کانون‌های فرهنگی تبلیغی به مسائل اجتماعی و زیست‌بوم فرهنگی ورود کنند

کانون‌های فرهنگی تبلیغی به مسائل اجتماعی و زیست‌بوم فرهنگی ورود کنند

ساری- مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران بر ضرورت تقویت فعالیت جمعی کانون‌های فرهنگی تبلیغی تأکید کرد و گفت: باید به مسائل اجتماعی و زیست‌بوم فرهنگی استان ورود کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مهدی شریف‌تبار پیش از ظهر پنجشنبه در همایش کانون‌های فرهنگی تبلیغی شرق مازندران که به همت مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی استان برگزار شد، اظهار کرد: شکل‌گیری دغدغه‌های مشترک در حوزه فرهنگ و تبلیغ می‌تواند زمینه‌ساز فعالیت‌های جمعی و اثرگذار در کانون‌های فرهنگی تبلیغی باشد.

وی با تأکید بر اهمیت انتقال تجربه و میراث فرهنگی و انقلابی میان نسل‌ها افزود: مجموعه‌های فرهنگی که خود را پایبند به ارزش‌های انقلاب اسلامی می‌دانند باید از ظرفیت شرایط امروز برای انتقال تجربه‌ها و میراث نسل‌های گذشته استفاده کنند و در کنار آن، موضوع هدایت و نقش معنوی امام عصر(عج) را نیز در فعالیت‌های فرهنگی مورد توجه و گفت‌وگو قرار دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به ضرورت مسئله‌شناسی در فعالیت کانون‌ها تصریح کرد: فعالان این حوزه باید شناخت دقیقی از مسائل اولویت‌دار استان و آسیب‌های اجتماعی موجود داشته باشند تا برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی بر اساس نیاز واقعی جامعه طراحی و اجرا شود.

ضرورت ایجاد شبکه میان کانون‌های فرهنگی تبلیغی

شریف‌تبار ایجاد ارتباط منسجم میان کانون‌های فرهنگی تبلیغی را ضروری دانست و گفت: تشکیل یک شبکه تعاملی می‌تواند دسترسی کانون‌ها به ظرفیت‌ها و خدمات متقابل را آسان‌تر کرده و زمینه همکاری میان مجموعه‌های فرهنگی را افزایش دهد.

وی همچنین بر تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورز در مناطق سه‌گانه استان تأکید کرد و افزود: این هیئت‌ها می‌توانند با بررسی شرایط اجتماعی و فرهنگی هر منطقه، شناخت دقیق‌تری از زیست‌بوم حضور و فعالیت اقشار مختلف به دست آورند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران خاطرنشان کرد: توجه به فضای مجازی نیز باید در برنامه‌ریزی کانون‌های فرهنگی تبلیغی جدی گرفته شود، زیرا بخش مهمی از ارتباطات و کنش‌های اجتماعی امروز در این بستر شکل می‌گیرد.

کانون‌ها با ادبیات روایت و مطالبه‌گری آشنا شوند

شریف‌تبار با تأکید بر ضرورت ارتقای دانش و توانمندی فعالان فرهنگی بیان کرد: کانون‌های فرهنگی تبلیغی باید با حوزه‌های مختلف روایت و مطالبه‌گری آشنا شوند و در کنار فعالیت‌های اجرایی، مطالعه مبانی اندیشه اسلامی و الهیات بنیادین مورد توجه آنان قرار گیرد.

وی ادامه داد: آشنایی با اندیشه‌های امامین انقلاب و معارف تمدنی نیز می‌تواند به تقویت پشتوانه فکری فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی کمک کند و زمینه ارائه برنامه‌هایی متناسب با نیازهای روز جامعه را فراهم آورد.

وی در پایان بر لزوم تقویت همکاری میان کانون‌های فرهنگی تبلیغی و حرکت به سمت فعالیت‌های شبکه‌ای و مسئله‌محور تأکید کرد.

کد مطلب 6957305

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