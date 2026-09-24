به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مهدی شریفتبار پیش از ظهر پنجشنبه در همایش کانونهای فرهنگی تبلیغی شرق مازندران که به همت مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی استان برگزار شد، اظهار کرد: شکلگیری دغدغههای مشترک در حوزه فرهنگ و تبلیغ میتواند زمینهساز فعالیتهای جمعی و اثرگذار در کانونهای فرهنگی تبلیغی باشد.
وی با تأکید بر اهمیت انتقال تجربه و میراث فرهنگی و انقلابی میان نسلها افزود: مجموعههای فرهنگی که خود را پایبند به ارزشهای انقلاب اسلامی میدانند باید از ظرفیت شرایط امروز برای انتقال تجربهها و میراث نسلهای گذشته استفاده کنند و در کنار آن، موضوع هدایت و نقش معنوی امام عصر(عج) را نیز در فعالیتهای فرهنگی مورد توجه و گفتوگو قرار دهند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به ضرورت مسئلهشناسی در فعالیت کانونها تصریح کرد: فعالان این حوزه باید شناخت دقیقی از مسائل اولویتدار استان و آسیبهای اجتماعی موجود داشته باشند تا برنامههای فرهنگی و تبلیغی بر اساس نیاز واقعی جامعه طراحی و اجرا شود.
ضرورت ایجاد شبکه میان کانونهای فرهنگی تبلیغی
شریفتبار ایجاد ارتباط منسجم میان کانونهای فرهنگی تبلیغی را ضروری دانست و گفت: تشکیل یک شبکه تعاملی میتواند دسترسی کانونها به ظرفیتها و خدمات متقابل را آسانتر کرده و زمینه همکاری میان مجموعههای فرهنگی را افزایش دهد.
وی همچنین بر تشکیل هیئتهای اندیشهورز در مناطق سهگانه استان تأکید کرد و افزود: این هیئتها میتوانند با بررسی شرایط اجتماعی و فرهنگی هر منطقه، شناخت دقیقتری از زیستبوم حضور و فعالیت اقشار مختلف به دست آورند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران خاطرنشان کرد: توجه به فضای مجازی نیز باید در برنامهریزی کانونهای فرهنگی تبلیغی جدی گرفته شود، زیرا بخش مهمی از ارتباطات و کنشهای اجتماعی امروز در این بستر شکل میگیرد.
کانونها با ادبیات روایت و مطالبهگری آشنا شوند
شریفتبار با تأکید بر ضرورت ارتقای دانش و توانمندی فعالان فرهنگی بیان کرد: کانونهای فرهنگی تبلیغی باید با حوزههای مختلف روایت و مطالبهگری آشنا شوند و در کنار فعالیتهای اجرایی، مطالعه مبانی اندیشه اسلامی و الهیات بنیادین مورد توجه آنان قرار گیرد.
وی ادامه داد: آشنایی با اندیشههای امامین انقلاب و معارف تمدنی نیز میتواند به تقویت پشتوانه فکری فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی کمک کند و زمینه ارائه برنامههایی متناسب با نیازهای روز جامعه را فراهم آورد.
وی در پایان بر لزوم تقویت همکاری میان کانونهای فرهنگی تبلیغی و حرکت به سمت فعالیتهای شبکهای و مسئلهمحور تأکید کرد.
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