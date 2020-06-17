توضیحات وزارت ارشاد درباره تابعیت نجیب مایل هروی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار اخباری در مورد رسیدگی به مشکلات اقامت و مسایل مربوط به نجیب مایل هروی پژوهشگر افغانستانی مقیم ایران، روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد با پیگیری اینوزارتخانه و اقدامات موثر وزارت کشور، وزارتخارجه، و نهادهای مرتبط، موضوع پذیرش تابعیت مایل هروی تایید شده و آخرین مراحل اداری و قانونی خود را پشت سر میگذارد.
طبق ایناطلاعیه، مراحل اداری اینمساله یکبار دیگر طی شده بود که با عدم موافقت خانواده مایل هروی متوقف شده است.
در ایناطلاعیه آمده است: «به پاس سال ها خدمت فرهنگی استاد نجیب مایل هروی به فرهنگ و تمدن ایرانزمین علاوه بر انتخاب ایشان بهعنوان شخصیت برگزیده در انتشار و گسترش زبان و ادبیات فارسی در جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، نشان درجه یک هنری نیز به ایننویسنده اعطا شده است که اینموضوع بیانگر باورمندی عمیق نسبت به مشترکات تمدنی و فرهنگی بین دو ملت ریشه دار و همزبان ایران و افغانستان بوده و مسئولان فرهنگی ایران، ارزش های تمدنی بین این دو کشور دوست و برادر را فراتر از مناسبات سیاسی و مرزهای جغرافیایی دانسته و ایران و افغانستان را یک ملت واحد میدانند. و نیز بهخوبی به جایگاه استاد مایل هروی در گسترش ارتباطات فرهنگی و ادبی و زبانی دو ملت واقف هستند.
بر اساس ایناطلاعیه علاوه بر موارد فوق، با پیشنهاد مشترک وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر مسکن و شهرسازی وبا موافقت هیات دولت، به پاس خدمات ارزشمند نجیب مایل هروی به فرهنگ و تمدن ایران یک واحد مسکونی در مشهد مقدس در اختیار وی قرار گرفته و پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ رسمی پذیرش تابعیت، سند این واحد مسکونی به نام اینپژوهشگر به ثبت میرسد.
اطلاعیه مورد اشاره در اینباوره هم چنینمطالبی را شامل میشود: «یادآور میشود که سند واحد مسکونی هنوز به نام ایشان نیست، هرچند واحد مسکونی در اختیار ایشان است، که اینموضوع بر اساس قوانین کشور است که ثبت سند متوقف بر تابعیت بوده ولی با پذیرش تابعیت از سوی ایشان و اقدامات اداری یادشده، این مشکل برطرف میشود.»
دیروز برخی از رسانه ها خبر از خودسوزی پسر استاد نجیب مایل هروی به دلیل مشکلات اقامتی پدر داده بودند.
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