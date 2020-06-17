واکنش شدید اللحن اتیوپی به تهدید مصر درباره سد النهضه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رای الیوم، اتیوپی در ادامه تنش میان دو کشور، مصر را متهم به مانع تراشی در مسیر مذاکرات مربوط به سد النهضه کرد.

گیدو آندار گاشو وزیر خارجه اتیوپی گفت: مصر در عین اینکه در مذاکرات مشارکت دارد همزمان به دنبال ارجاع موضوع سد النهضه به شورای امنیت است. قاهره نمی تواند که در آنِ واحد دو روند را پیش ببرد یعنی هم مذاکره کند و هم اتیوپی را مورد ملامت قرار دهد و در مسیر گفتگوها مانع تراشی کند.

وی افزود: مصر فقط به منافع خودش فکر می کند و مذاکرات را به چالش می کشد. مسیر طبق معمول دو راه را در پیش گرفته است؛ گفتگوها و قدم گذاشتن در آن و دیگری شورای امنیت سازمان ملل.

رئیس دستگاه دیپلماسی اتیوپی تاکید کرد: مصری ها خواستار به دست آوردن همه خواسته های خود در مذاکرات هستند اما این شدنی نیست.

گفتنی است که روز گذشته سامح شکری وزیر خارجه مصر تهدید کرد که اگر اتیوپی به لجاجت در گفتگوها ادامه بدهد، قاهره به گزینه های دیگر متوسل خواهد شد.

این درحالی است که قبلا هم مصطفی بکری نماینده پارلمان مصر به حرفهای جنگ طلبانه معاون رئیس ستاد ارتش اتیوپی واکنش نشان داده بود.

وی افزوده بود: اینکه معاون رئیس ستاد ارتش اتیوپی تهدید به جنگ علیه مصر می کند و می گوید که اتیوپی می داند که چگونه جنگ را در صورت بروز آن اداره کند، مردود است. مصر همچنان بر راهکار سیاسی برای حل موضوع سد النهضه اصرار دارد؛ اما مصر از حقوقش کوتاه نمی آید و نمی پذیرد که از سهم آبی خود طبق توافقات بین المللی چشم پوشی کند.اتیوپی زیر توافقات زده است زیرا هدفش به زانو درآوردن مصر است. مصر به زانو در نمی آید. اگر مصر بر راهکار سیاسی تاکید دارد، مفهومش این نیست که توان روی آوردن به گزینه های دیگر برای حفظ حقوقش را ندارد. شما به تعهداتان پشت پا زدید و به طور عمدی وقت کشی می کنید. مصر ذره ای از حقوق خود کوتاه نمی آید.

قبل از آن، برهانو جولا معاون رئیس ستاد ارتش اتیوپی به طور تلویحی از جنگی تمام عیار علیه مصر سخن گفته بود و اینکه کشورش از منافعش در موضوع سد النهضه به شدت حمایت خواهد کرد.

وی افزوده بود: آدیس آبابا درباره حاکمیت خود کوتاه نمی‌آید. مصری‌ها نمی‌دانند که اتیوپیایی ها ملتی دلاور هستند و از مرگ در راه وطنشان هراسی ندارند. مصری‌ها و دیگران به خوبی می‌دانند که ما می‌توانیم که جنگ را در زمانش (هنگامی که رخ دهد) اداره کنیم.

این ژنرال اتیوپیایی مصر را به استفاده از سلاح برای تهدید کشورهای دیگر برای عدم استفاده از آب‌های مشترک متهم کرد و گفته بود: خط مشی ما باید بر اساس همکاری و راهکار عادلانه باشد. همه کلیدهای پیروزی در دست اتیوپیایی‌هاست. مصری‌ها سلاح فراوان و متنوعی در اختیار دارند که طی ۳۰ الی ۴۰ سال جمع‌آوری کرده‌اند، زیرا آن‌ها از تلاش ما برای بهره‌برداری آب‌های مشترک بیمناک هستند. رهبران مصر نباید چنین اعتقادی داشته باشند.