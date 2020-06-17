داعش ۶ کشاورز سوری را در الرقه کُشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع نظامی سوری اعلام کردند که بر اثر یورش داعش به کشاورزان سوری در استان الرقه سوریه، ۶ کشاورز کشته شده اند.

این منابع بیان کردند: داعشی ها به مزارع الملاح در جنوب روستای غانم العلی در حومه استان الرقه حمله کردند و ۶ کشاورز را کشتند و به داخل صحرای سوریه در شمال منطقه التنف فرار کردند.

منابع سوری تاکید کردند: در جریان این یورش داعشی ها ۶۰۰ هکتار از اراضی زراعی را به آتش کشیدند و ۲۰۰ راس دام را هم تلف کردند.

این درحالی است که داعشی ها شامگاه یکشنبه شب، ساختمان امور دینی نیروهای سوریه دموکراتیک در منطقه ای در حومه غربی دیرالزور را به آتش کشیدند و بر روی دیوار آن شعارهای تهدید آمیز نوشتند.

از سوی دیگر منابع سوری قبلا، از اقدام تکفیری ها در یورش به شهرداری شهر الطیانه در حومه شرقی دیرالزور خبر داده و اعلام کرده بودند: داعشی ها با یورش به ساختمان شهرداری الطیانه در حومه شرقی دیرالزور، همه کارکنان آنرا یکجا جمع کردند و سپس شهردار را مقابل دیدگان کارکنان اعدام کردند.

این در حالی است که قبلا منابع سوری اعلام کرده بودند که داعشی ها به مواضع ارتش سوریه در منطقه الروضه در شرق عقیربات در حومه شرقی حماه یورش بردند. به گفته منابع سوری، همچنین تکفیری‌ها به مواضع ارتش سوریه در حومه شهر السخنه در صحرای حمص حمله کرده بودند.