به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، به دنبال تشدید تنش ها در مرز میان چین و هند که به کشته شدن چند سرباز هندی منتهی شد، «نارندا مودی» نخست‌وزیر هند امروز چهارشنبه اعلام کرد که اگر هند تحریک شود، پاسخ مناسبی خواهد داد.

نخست‌وزیر هند در این خصوص گفت: برای دهلی نو اتحاد و حاکمیت هند مهمترین موضوع است؛ اما توانایی دارد در صورتیکه تحریک شود، پاسخ درخور و شایسته‌ای بدهد.

اظهارات نخست‌وزیر هند پس از آن مطرح شد که وزارت خارجه چین ساعاتی پیش تصریح کرده بود: اوضاع در مرز دو کشور باثبات و تحت کنترل است.

گفتنی است، هند دیروز سه شنبه از کشته شدن ۳ نظامی خود بدست نیروهای چینی در منطقه مرزی «لاداخ» هیمالیا خبر داد.

تنش‌های مرزی میان دو کشور هند و چین در هفته‌های گذشته از شدت بیشتری برخوردار شده است.

مقامات نظامی هند اعلام کرده اند که ارتش این کشور نیروهای خود در مناطق مرزی «پانگونگ تسو» و دره «گالوان» را افزایش داده است.

چین نیز در این دو منطقه حدود ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ نیروی نظامی مستقر کرده و اقدام به ساخت زیرساخت‌های موقت کرده بود.

درگیری دیروز میان نظامین چین و هند در حالی روی داد که چند روز قبل «هوا چون‌اینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری هفتگی خود به خبرنگاران اعلام کرد: چین و هند به نحو مؤثری از طریق مجاری دیپلماتیک و نظامی برای رفع نگرانی‌های موجود در خصوص تنش در مرزهای غربی چین و هند در ارتباط بوده و هم اکنون به یک توافق مثبت رسیده‌اند.