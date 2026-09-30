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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

اجرای طرح «جبران و تسهیل یادگیری» در مدارس استان سمنان

اجرای طرح «جبران و تسهیل یادگیری» در مدارس استان سمنان

سمنان- مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان از «جبران و تسهیل یادگیری» در مدارس شهری و روستایی این استان در آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان سمنان به میزبانی این اداره کل و با حضور استاندار سمنان روند بازگشایی مدارس و برگزاری حضوری کلاس های درس در یک هزار و ۵۰ مدرسه استان سمنان را مثبت ارزیابی کرد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، در سال تحصیلی جاری فعالیت‌های آموزشی و پرورشی بر چهار محور راهبردی شامل «عدالت»، «کیفیت»، «هویت» و «مهارت» استوار است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با تأکید بر لزوم ارتقای سطح کیفی آموزش، تصریح کرد: با توجه به ضرورت جبران وقفه تحصیلی گذشته، طرح‌های ویژه‌ای نظیر «جبران و تسهیل یادگیری» در مدارس استان عملیاتی شده است تا شاهد تقویت کیفیت آموزشی باشیم.

شریفی به موضوع سوادآموزی و تعامل با صندوق توسعه اشاره کرد و بیان داشت: امیدواریم با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، گام‌های موثری در تحقق تکالیف محوله در این حوزه برداشته شود.

کد مطلب 6963785

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