به گزارش خبرنگار مهر، رسالۀ منطقی-فلسفی، که از آثار کلاسیک فلسفه به حساب میآید، نخستین کتاب لودویگ ویتگنشتاین، فیلسوف اتریشی-انگلیسی، است.
او این کتاب را طی جنگ جهانی اول و بعضاً در خط مقدم نبرد نوشت و در ۱۹۱۸ کامل کرد و در ۱۹۲۱ با کمک برتراند راسل موفق به انتشارش شد.
این اثر متشکل از هفت گزارۀ اصلی است و گزارههایی فرعی و فرعیتر که در توضیح آنها میآیند، جز گزارۀ هفتم که هیچ توضیحی ندارد و کتاب با آن پایان مییابد؛ حتی بسیاری از کسانی هم که سروکاری با فلسفه ندارند این گزاره را خوانده یا شنیدهاند: «آنچه از آن سخن نمیتوان گفت، باید دربارۀ آن خاموش ماند».
متن سهزبانه (فارسی، انگلیسی و آلمانی) «رسالۀ منطقی فلسفی؛ گزیدهآثار لودویگ ویتگنشتاین» با ترجمۀ مالک حسینی به همت نشر کرگدن و همکاری نشر هرمس به تازگی در ۴۰۸ صفحه به بهای ۱۰۰,۰۰۰ تومان منتشر شد.
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