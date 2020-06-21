به گزارش خبرنگار مهر، رسالۀ منطقی-فلسفی، که از آثار کلاسیک فلسفه به حساب می‌آید، نخستین کتاب لودویگ ویتگنشتاین، فیلسوف اتریشی-انگلیسی، است.

او این کتاب را طی جنگ جهانی اول و بعضاً در خط مقدم نبرد نوشت و در ۱۹۱۸ کامل کرد و در ۱۹۲۱ با کمک برتراند راسل موفق به انتشارش شد.

این اثر متشکل از هفت گزارۀ اصلی است و گزاره‌هایی فرعی و فرعی‌تر که در توضیح آنها می‌آیند، جز گزارۀ هفتم که هیچ توضیحی ندارد و کتاب با آن پایان می‌یابد؛ حتی بسیاری از کسانی هم که سروکاری با فلسفه ندارند این گزاره را خوانده یا شنیده‌اند: «آنچه از آن سخن نمی‌توان گفت، باید دربارۀ آن خاموش ماند».

متن سه‌زبانه (فارسی، انگلیسی و آلمانی) «رسالۀ منطقی فلسفی؛ گزیده‌آثار لودویگ ویتگنشتاین» با ترجمۀ مالک حسینی به همت نشر کرگدن و همکاری نشر هرمس به تازگی در ۴۰۸ صفحه به بهای ۱۰۰,۰۰۰ تومان منتشر شد.