میزان ابتلای کودکان به کرونا در گلستان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فاضل بعدازظهر یکشنبه در حاشیه جلسه ستاد مقابله با کرونا استان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: میزان ابتلای کودکان به کرونا در گلستان افزایش یافته است.

وی افزود: یکی از دغدغه های ما در پیک کرونا تعداد بستری کودکان در گلستان است که هم اکنون ۱۷ بیمار در بیمارستان طالقانی گرگان و ۱۱ بیمار در گنبدکاووس بستری بوده و در مجموع ۴۰ کودک کرونایی در سطح استان بستری هستند.

فاضل با بیان این که ویروس کرونا موذی است و نمی توان رفتار آن را پیش‌بینی کرد، ادامه داد: از اول شیوع کرونا تاکنون ۶ مورد مرگ ناشی از کرونا در بین کودکان گلستان اتفاق افتاده که همه آنها بیماری زمینه ای داشتند.

وی همچنین به افزایش شیوع کرونا در شرق استان و در بین ترکمن نشینان اشاره کرد و گفت: چون شرق گلستان در پیک اول کمتر درگیر شده، به نظر می رسد که سطح ایمنی آنها کمتر بوده و شاهد درگیری مناطق شرقی و مخصوصاً روستایی هستیم.

فاضل با بیان این که در ۲۴ ساعت گذشته پنج مورد مرگ ناشی از کرونا در سطح استان اتفاق افتاده، تصریح کرد: هفت شهر استان در وضعیت قرمز قرار دارد و براساس شاخصه ها مینودشت هم در مرز قرمز شدن است.

وی بیان کرد: ۴۲۸ مورد مرگ ناشی از کرونا در سطح استان اتفاق افتاده و به همین تعداد هم موارد مشکوک داشتیم که فرصت آزمایش نداشتن و یا زمینه آزمایش برای آنها فراهم نشده است.