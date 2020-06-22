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۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۵۸

پیکر پاک ۱۹۲ شهید دفاع مقدس وارد ایران شدند

نسیم افغانی به وطن بازگشت/ مرزهای آرمانی مهمتر از سرزمینی

نسیم افغانی به وطن بازگشت/ مرزهای آرمانی مهمتر از سرزمینی

پیکر مطهر ۱۹۱ شهید دوران دفاع مقدس صبح امروز از طریق مرز شلمچه وارد خاک کشور شدند که در بین آنها پیکر مطهر نسیم افغانی شهید تازه تفحص شده افغانستانی ۸ سال دفاع مقدس نیز در بین آنها بود.

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ؛ پیکر نسیم افغانی به ایران بازگشت. این خبری بود که ظهر امروز در رسانه‌های ایرانی منتشر شد.پیکر پاک این شهید افغانستانی ۸ سال دفاع مقدس به همراه ۱۹۱ شهید ایرانی دیگر صبح امروز به ایران بازگشت. اما آیا تعبیر صحیح‌تر از اینکه نسیم افغانی به میهنش بازگشته است وجود دارد؟ او که مرزها آرمان‌هایش را مشخص نمی‌کرد و برای آرمان بزرگ انسانیت و یاری رزمندگان سپاه حق سرزمین مادری‌اش را ترک کرده بود و به سرزمین آرمانی‌اش آمده بود اینک به همان‌جا بازگشته است و میهن آرمانی‌اش هم‌اینک پذیرای اوست.

شهدای افغانستانی ۸ دفاع مقدس ایرانی؛ نمونه‌های برجسته سربازان بدون مرزی هستند که مرزهای اعتقادی‌شان مرزهای سرزمینی‌شان را شکل می‌داد. چیزی در حدود ۵ هزار شهید و جانباز و رزمنده افغانستانی در زمان جنگ ۸ ساله به یاری ایران شتافتند که خیلی از آنها گمنام باقی مانده‌اند. تفحص پیکر پاک شهید نسیم افغانی سبب توجه دوباره رسانه‌ها به این موضوع شده است.

ماجرای تفحص این شهید نیز ماجرایی جالب داشت؛ در جریان تفحص پیکرهای مطهر شهدای گلگون‌کفن دفاع مقدس، با اصرار یکی از تفحص‌گران به وجود شهدایی دیگر در این منطقه شهید والامقامی از اتباع کشور افغانستان به نام «نسیم افغانی»، فرزند میرزا محمد، ۳۱ ساله به شماره پلاک CG519_396 اعزامی از لشکر ۵ نصر خراسان در منطقه عملیاتی والفجر یک (فکه) تفحص و شناسایی شد.

شهید نسیم افغانی در زمان شهادت جمعی دسته سه گروهان سه گردان سیف‌الله از تیپ امام جواد (ع) لشکر ۵ نصر خراسان بود که فرمانده گردانش، شهید جواد آخوندی بود. پیکر شهید آخوندی همچنان مفقود است. جانشین گردان نسیم افغانی در زمان شهادت، شهید سید محمود هاشمی بود.

این شهدا در مناطق عملیاتی زبیدات، فکه، شلمچه، کتیبان، اروند، جزیره مجنون و شرق دجله تفحص شده‌اند.

کد مطلب 4955459

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    نظرات

    • اسدی GB ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
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      پاسخ
      درود چرا همینطور ادامه دارد آوردن استخوانها بعد از ۳۵ سال و اینکه چرا داخل اخبار میگویید چون همین حالا مردم نمیخواهند افغان ها در ایران باشند و شما با این کار میکوبید تو صورت مردم..برای چی واقعا اینها رفتند به جنگ اگر جنگنده بودند چرا از افغانستان فرار کردند الان مردم کلافه هستند

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