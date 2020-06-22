نسیم افغانی به وطن بازگشت/ مرزهای آرمانی مهمتر از سرزمینی

خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ؛ پیکر نسیم افغانی به ایران بازگشت. این خبری بود که ظهر امروز در رسانه‌های ایرانی منتشر شد.پیکر پاک این شهید افغانستانی ۸ سال دفاع مقدس به همراه ۱۹۱ شهید ایرانی دیگر صبح امروز به ایران بازگشت. اما آیا تعبیر صحیح‌تر از اینکه نسیم افغانی به میهنش بازگشته است وجود دارد؟ او که مرزها آرمان‌هایش را مشخص نمی‌کرد و برای آرمان بزرگ انسانیت و یاری رزمندگان سپاه حق سرزمین مادری‌اش را ترک کرده بود و به سرزمین آرمانی‌اش آمده بود اینک به همان‌جا بازگشته است و میهن آرمانی‌اش هم‌اینک پذیرای اوست.

شهدای افغانستانی ۸ دفاع مقدس ایرانی؛ نمونه‌های برجسته سربازان بدون مرزی هستند که مرزهای اعتقادی‌شان مرزهای سرزمینی‌شان را شکل می‌داد. چیزی در حدود ۵ هزار شهید و جانباز و رزمنده افغانستانی در زمان جنگ ۸ ساله به یاری ایران شتافتند که خیلی از آنها گمنام باقی مانده‌اند. تفحص پیکر پاک شهید نسیم افغانی سبب توجه دوباره رسانه‌ها به این موضوع شده است.

ماجرای تفحص این شهید نیز ماجرایی جالب داشت؛ در جریان تفحص پیکرهای مطهر شهدای گلگون‌کفن دفاع مقدس، با اصرار یکی از تفحص‌گران به وجود شهدایی دیگر در این منطقه شهید والامقامی از اتباع کشور افغانستان به نام «نسیم افغانی»، فرزند میرزا محمد، ۳۱ ساله به شماره پلاک CG519_396 اعزامی از لشکر ۵ نصر خراسان در منطقه عملیاتی والفجر یک (فکه) تفحص و شناسایی شد.

شهید نسیم افغانی در زمان شهادت جمعی دسته سه گروهان سه گردان سیف‌الله از تیپ امام جواد (ع) لشکر ۵ نصر خراسان بود که فرمانده گردانش، شهید جواد آخوندی بود. پیکر شهید آخوندی همچنان مفقود است. جانشین گردان نسیم افغانی در زمان شهادت، شهید سید محمود هاشمی بود.

این شهدا در مناطق عملیاتی زبیدات، فکه، شلمچه، کتیبان، اروند، جزیره مجنون و شرق دجله تفحص شده‌اند.