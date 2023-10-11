بابک نونهال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعدادی از اتباع افغان به صورت غیر مجاز وارد مشگین‌شهر شده بودند، اظهار کرد: محل اختفای غیرمجاز افغان‌ها در حوالی شهرستان مشگین‌شهر با رصد اطلاعاتی پلیس شناسایی شد.

وی بیان کرد: تعدادی از این افراد در یکی از مرغداری‌های شهرستان به صورت غیر قانونی مشغول به کار بودند که بازداشت شدند و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشگین‌شهر با بیان اینکه علاوه بر آنها برای کارفرمای متخلف نیز پرونده تشکیل شد، گفت: با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

نونهال در ادامه به کارفرمایان هشدار داد و خاطرنشان کرد: هر کارفرمایی برخلاف مقررات نسبت به کارگری اتباع افغان اقدام کند مطابق قوانین مربوطه رفتار خواهد شد.