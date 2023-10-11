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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۳۲

دادستان مشگین‌شهر:

محل اختفای غیر مجاز افغان‌ها در مشگین‌شهر شناسایی شد

محل اختفای غیر مجاز افغان‌ها در مشگین‌شهر شناسایی شد

مشگین‌شهر-دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشگین‌شهر گفت: محل اختفای غیرمجاز افغان‌ها در حوالی شهرستان مشگین‌شهر با رصد اطلاعاتی پلیس شناسایی شد.

بابک نونهال در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعدادی از اتباع افغان به صورت غیر مجاز وارد مشگین‌شهر شده بودند، اظهار کرد: محل اختفای غیرمجاز افغان‌ها در حوالی شهرستان مشگین‌شهر با رصد اطلاعاتی پلیس شناسایی شد.

وی بیان کرد: تعدادی از این افراد در یکی از مرغداری‌های شهرستان به صورت غیر قانونی مشغول به کار بودند که بازداشت شدند و با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مشگین‌شهر با بیان اینکه علاوه بر آنها برای کارفرمای متخلف نیز پرونده تشکیل شد، گفت: با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

نونهال در ادامه به کارفرمایان هشدار داد و خاطرنشان کرد: هر کارفرمایی برخلاف مقررات نسبت به کارگری اتباع افغان اقدام کند مطابق قوانین مربوطه رفتار خواهد شد.

کد مطلب 5908894

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    نظرات

    • حسین IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      71 28
      پاسخ
      مردم دست بکار شدن انشاالله ایران از وجود افقانی پاک میشود
      • IR ۰۴:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
        25 90
        جای تو رو تنگ کرده بیچاره تنگ نظر
      • میترا IR ۰۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
        36 38
        انشاالله افغانها از ایران بروند
      • چارمحالی IR ۰۰:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
        48 10
        درجواب این اقاکه جای شمارو تنگ کردن بله اینا لطمه بزرگی به قشر کارگران استاکاران وهمه مشاغلی که توش کارمیکنن میزنن بله بایستی باشی وببینی
    • IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      46 16
      پاسخ
      لطفاً از آقای رییس جمهور ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران دستور بیرون کردن بدهند
      • Fardad IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
        11 2
        تو برو اجازه بگیر
    • جانباز FR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      51 14
      پاسخ
      کلیه اموال کارفرماهای متخلتف مصادرشودتاعبرتی باشدبرای کسانیکه اتباع غیرقانونی وقاجاق رابکارمی گیرند حتی کسانیکه مبادرت به قاچاق اشخاص وجابجایی آنهانیرمی کننداموال آنهابه نفع دولت مصادره وضبط گردد
    • قادر IR ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
      59 22
      پاسخ
      خدایا شر این افغانها و از سر ما کم کن
      • لطیفی IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
        16 30
        سرسفره نشسته؟زحمت میکشه عرق میریزه مگه چه بدی کرده؟اگرم یکی بدی کرد پای همه نمیزارن
    • ح IR ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
      49 25
      پاسخ
      افغانی باید اخراج شود
    • مهرداد IR ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
      44 15
      پاسخ
      به قول ترکها؛(( ساخلا یئتیمی سیکَر گوتو وی.)) اولین ترکش ترحم به افاغنه به خود رحم کنندگان بر می خورد چراغی که بر خانه رواست بر مسجد حرامه اگر نیاز به کارگر داشتیم اول ایرانی آخرهم ایرانی
    • IR ۱۱:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
      38 13
      پاسخ
      درود بر شرافت دادستان مشکین شهر اصفهان🌷🌷
    • شریف دین NL ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
      18 32
      پاسخ
      لطف کند ترکیه اتباع بیگانه ایرانی را هرچی سریع تراخراج کند
      • IR ۰۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
        20 3
        ایرانی مثل شما نصف ترکیه رونگرفت که بداخراج کن وقتی تونباشی اونم تومملکت خودش کارمیکنن نه عراق ترکیه
    • IR ۱۳:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
      33 13
      پاسخ
      ۸ سال بهترین جوانهای وطن شهید شدند که امروز افاغنه در کشور جولان دهند ای کاش مسئولین سری به صف هایی نانوایی و ایستگاه های تاکسی میزدن مدارس دولتیی مملو از اتباع بیگانه
    • IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
      18 0
      پاسخ
      خداوند متعال رحم به تمام بندگانش کند .
    • AE ۰۰:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
      26 6
      پاسخ
      خدا کنه که این افغان ها رو بیرون کنند..به فکر جوانان ایرانی باشید ک کرایه خانه و هزینه های زندگی آنها رو داغون کرده..به فکر مردم ایران باشید..افغانها اگر آدم بودند به مردم بیچاره سیستان آب می‌دادند ک کشاورزان سیستانی بیکار هستند نه آبی هست که کشاورزی کنند و نه درآمدی دارند.
    • وکیل خان IR ۰۲:۲۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
      12 1
      پاسخ
      خوب از اول برج ۱ تا حالا ۶۰ درصد خودشان رفتن افغانستان چون دیگه به اونها دیگه نمیصرفه کار کردن پول ایران الان کردن دیگه تو افغانستان کسی برنداره یک ملیون ایران میشه یک هزار افغانستان
    • IR ۱۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
      23 2
      پاسخ
      در جواب لطیفی که می گه مگه سر سفره شما نشستند . بله سر سفره کسانی نشستند که بخاطر اینها از کار بر کنار شدند و شما اینا را ساده نبین بعضی از آنها ساده ولی بقیه شون هم مواد وارد می کنند وهم بخاطر اینکه فهمیدند یک عده صاحب کارها طمع کار ند میرند با حقوق کمتر کار می گیرند تا ایرانی ها را از کار برکنار
    • IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
      22 3
      پاسخ
      اینا ک میگن جای تورو تنگ کرده تنگ نکرده بود ک انقد بدبخت نمیشدیم که
      • فردین IR ۱۴:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
        18 16
        داداش چرا قبلا جای توی ایران برای ملت ایران تنگ نشده بود،مگه افاغنه تازه ویا چند ساله ک توی ایران مهاجرت میکنند، الان وضع اقتصاد خودمون ک خرابه چون کشور توی تحریم قرار دارد،وقتی زورمون به امریکا و غیره نمیرسد،چرا دلمون سر مهاجران افاغنه خالی کنیم،
    • US ۲۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
      8 1
      پاسخ
      شما که ده میلیون افغان اوردید اون ده میلیون دیگه روهم بیاریدهمش ن اینجادورهم باشند .
    • IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
      9 0
      پاسخ
      ممنونیم و بیایید روستای مورچه خورت اصفهان ده هزار نفر ببرید.
    • ناشناس IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
      0 0
      پاسخ
      کاش مشکین دشت کرج هم افغان های غیر مجاز رو پیدا کنه و بیرونش کنه
    • عسکری IR ۱۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
      1 7
      پاسخ
      باسلام... من یه افغانم موندم این مسلمانهاچراعقل شون رودادن دست کفار؟ برادران خارجی هاازطرفی بحث شیعه وسنی رومیندازن وسط وازطرفی میخان تفرقه بین مسلمان هابه هردلیلی بندازن.. خوب هم کارشناسی میکنن ونقطه ضعف جامعه مسلمان روپیدامیکنن، برای افغانهابحث شیعه وسنی وبرای ایران بی کاری وبدبختی ومهاجرین..
    • ناشناس IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      1 1
      پاسخ
      اکثرشهرای اردبیل افغانی های غیرمجاز پنهانی کارمیکنن

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