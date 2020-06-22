کشتی ایرانی وارد آب های ونزوئلا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تله سور، «حجت الله سلطانی»، سفیر ایران در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا تائید کرد که کشتی ایرانی «گلسان» وارد آب‌های ونزوئلا شد.

در این ارتباط سفیر ایران گفته است که این کشتی با محموله غذایی به مقصد ونزوئلا نخستین سوپرمارکت ایرانی در کشورهای امریکایی لاتین را راه اندازی خواهد کرد.

سفیر ایران اعلام کرد که این کشتی باری از ۱۵ ماه می، بندرعباس ایران را به مقصد ونزوئلا ترک کرده بود و در حال حاضر وارد آب های ونزوئلا شده است.

این کشتی ایرانی در حالی وارد آب‌های ونزوئلا شده است که طی هفته‌های اخیر پنج نفتکش ایران بیش از یک میلیون و نیم بشکه بنزین و مواد سوختی به ونزوئلا منتقل کردند.

این در حالی است که آمریکا طی هفته‌های اخیر در راستای یک برنامه گسترده برای قطع ارتباط نفتی ایران و ونزوئلا دهها نفتکش را تحریم کرده است.

نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ونزوئلا هم پیشتر به کشورها، بنادر، شرکت‌های حمل و نقل و بیمه گذاران هشدار داده بود در صورتی که به نفتکش‌های ایرانی حامل مواد نفتی به ونزوئلا خدمات ارائه کنند، هدف تحریم قرار خواهند گرفت.