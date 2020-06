یافتن آسان ابزار گمشده با سیستم عامل جدید اپل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اپل اینسایدر، Find My قابلیت‌های دو اپلیکیشن سیستم عامل آی او اس ۱۳ یعنی Find My Friends و Find My iPhone appsرا با یکدیگر ترکیب و امکانات تازه ای را نیز در خود جای داده است. قبلاً از این طریق تنها یافتن محصولات تولیدی اپل یعنی آیفون، آی پد، رایانه‌های مک، ساعت اپل و ایرپاد ممکن بود. اما اپلیکیشن فایند مای سیستم عامل آی او اس ۱۴ برای یافتن محصولات تولیدی شرکت‌های ثالث نیز قابل استفاده خواهد بود.

از جمله وسایلی که از این طریق قابل یافتن خواهند بود می‌توان به کنترل از راه دور مسائل مختلف، ریموت های دستگاه‌های گوناگون، بلندگوهای قابل حمل هوشمند و غیره اشاره کرد. اپل تا قبل از پایان سال ۲۰۲۰ اطلاعات فنی لازم برای سازگار کردن تولیدات شرکت‌های ثالث با Find My را منتشر خواهد کرد.

با استفاده از این برنامه تمامی محصولات اپل و تولیدات سازگار شده دیگر شرکت‌ها با فایند مای در قالب یک شبکه به هم متصل شده و موقعیت مکانی آنها به صورت لحظه به لحظه قابل ردگیری خواهد بود.