افشین مشیری در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه پروژه سیستم آبیاری تحت‌فشار در ایوانکی به مناسبت هفته جهاد کشاورزی به بهره‌برداری رسید، اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۷ هکتار با یک حلقه چاه و آب دهی ۳۳ لیتر بر ثانیه افتتاح شد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه به روش سیستم قطره‌ای لوپ اجرایی شده است، تصریح کرد: ۳۷۰ میلیون تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده است و بهره‌برداری از آن نقش مؤثری در کاهش مصرف آب این منطقه ایفا می‌کند.

رئیس جهاد کشاورزی گرمسار بابیان اینکه ۶۰ درصد از این مبلغ توسط دولت تأمین‌شده و مابقی آورده بهره‌بردار است، تأکید کرد: تسهیلات حمایتی دولت برای اجرای طرح‌های آبیاری تحت‌فشار مهم‌ترین گام برای مقابله با بحران کم‌آبی است.

مشیری بابیان اینکه آبیاری قطره‌ای در کاهش مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب در بخش کشاورزی بسیار مؤثر است، تصریح کرد: در شهرستان گرمسار و به‌ویژه بخش ایوانکی ظرفیت‌های مطلوبی در حوزه کشاورزی وجود دارد که می‌توان از آن برای ایجاد رونق اقتصادی در منطقه استفاده کرد.