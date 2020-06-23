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۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۵۰

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی؛

پروژه سیستم آبیاری تحت‌فشار در ایوانکی افتتاح شد

پروژه سیستم آبیاری تحت‌فشار در ایوانکی افتتاح شد

گرمسار- رئیس جهاد کشاورزی گرمسار بابیان اینکه پروژه سیستم آبیاری تحت‌فشار در ایوانکی به مناسبت هفته جهاد کشاورزی افتتاح شد، گفت: این پروژه در مساحت ۱۷ هکتار اجرایی شده است.

افشین مشیری در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه پروژه سیستم آبیاری تحت‌فشار در ایوانکی به مناسبت هفته جهاد کشاورزی به بهره‌برداری رسید، اظهار داشت: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۷ هکتار با یک حلقه چاه و آب دهی ۳۳ لیتر بر ثانیه افتتاح شد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه به روش سیستم قطره‌ای لوپ اجرایی شده است، تصریح کرد: ۳۷۰ میلیون تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده است و بهره‌برداری از آن نقش مؤثری در کاهش مصرف آب این منطقه ایفا می‌کند.

رئیس جهاد کشاورزی گرمسار بابیان اینکه ۶۰ درصد از این مبلغ توسط دولت تأمین‌شده و مابقی آورده بهره‌بردار است، تأکید کرد: تسهیلات حمایتی دولت برای اجرای طرح‌های آبیاری تحت‌فشار مهم‌ترین گام برای مقابله با بحران کم‌آبی است.

مشیری بابیان اینکه آبیاری قطره‌ای در کاهش مصرف و جلوگیری از هدر رفت آب در بخش کشاورزی بسیار مؤثر است، تصریح کرد: در شهرستان گرمسار و به‌ویژه بخش ایوانکی ظرفیت‌های مطلوبی در حوزه کشاورزی وجود دارد که می‌توان از آن برای ایجاد رونق اقتصادی در منطقه استفاده کرد.

کد مطلب 4956252

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