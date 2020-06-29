تمجید یورگن کلوپ از سرمربی منچسترسیتی/ «پپ» بهترین مربی جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، یورگن کلوپ که توانست با تکیه بر توانایی های فنی خود پس از سه دهه تیم لیورپول را به عنوان قهرمانی لیگ جزیره برساند، در واکنش به تعریف هایی که از او صورت گرفته، سرمربی رقیبش را به عنوان بهترین مربی جهان معرفی کرده اهست.

پس از آنکه تیم لیورپول توانست به این موفقیت بزرگ دست پیدا کند، هواداران سرخ های آنفیلد به تمجید از کلوپ پرداختند و وی را به عنوان بهترین مربی فعلی فوتبال دنیا معرفی کردند اما خود کلوپ نظر دیگری دارد.

سرمربی تیم لیورپول که از واکنش هوادارانش به وجد آمده است در گفتگو با «بیلد» گفته است: در بین همه مربیانی که در فوتبال دنیا هستند و من می شناسم، گواردیولا بهترین آنهاست و از نظر من بهترین مربی جهان است.

یورگن کلوپ به عواملی که باعث شده است بتواند پس از سالها تیم لیورپول را قهرمان لیگ برتر کند اشاره کرد و گفت: اگر این قهرمانی به دست آمده است به خاطر داشتن همکاران بسیار خوب در کادر فنی و سایر بخش هاست.