ماجرای التماس اینستاگرامی روی آنتن تلویزیون/ تهدید را فرصت کردیم!

به گزارش خبرنگار مهر، بعضی وقت‌ها و به ناگزیر، گویی باید پذیرفت موضع آن‌هایی را که معتقدند تلویزیون بیشتر از هر کسی باور کرده است مخاطب ندارد! حتی بیشتر از مخاطبانش و گویی در رقابت با فضای مجازی، اعتماد به نفس خود را از دست داده است؛ در رقابت با چهره‌ها، سلبریتی ها، حتی شاخ‌های اینستاگرامی و طرفداران‌شان در شبکه‌های اجتماعی!

اولین شاهدش هم همین است که این روزها تلویزیون ویترین همین افراد شده است؛ به جای اینکه مجری‌های شاخص تلویزیون را در برنامه‌ها ببینید هنرمندان و بازیگران مجری شده‌اند و به جای اینکه هنرمندان را در سریال‌ها و برنامه‌های نمایشی ببینید شاخ‌های اینستاگرامی وارد بازیگری شده‌اند و آش دیگر آنقدر شور شده که شیفتگی تلویزیون در جذب مخاطب (و در اصل فالوورهای مجازی) از طریق اینستاگرام به شکلی عیان و آشکار صورت می‌گیرد و می‌بینید هر برنامه‌ای آدرس اینستاگرامی را بیشتر از خود برنامه‌اش تبلیغ می‌کند.

در چنین شرایطی است که به جای برنامه‌سازی و اتکا به ظرفیت‌های محتوایی، یک باره می‌بینید که یک نفر روی آنتن تلویزیون از مخاطبان می‌خواهد (بخوانید التماس می‌کند!) که صفحه برنامه آن‌ها در اینستاگرام را فالو کنند تا بلکه افتخار ثبت رکورد تعداد فالوور بیشتر نصیب یکی از برنامه‌های سیما شود. بریده فیلم این برنامه یکی دو روز است در فضای مجازی می‌چرخد و نه فقط تاسف برخی از کارشناسان فرهنگی را نسبت به مسیری که تلویزیون و برنامه‌سازان آن در پیش گرفته‌اند به دنبال داشته است، که از سوی کاربران و مصرف‌کنندگان محصولات فضای مجازی نیز، تبدیل به ابزار تمسخر رسانه ملی شده است.

محمدامین فیض‌آبادی تهیه‌کننده مسابقه «دو نبش» و مجری طرح برنامه «قرون به قرون» در شبکه «ایران کالا» است که ویدئوی فوق، مربوط به بخشی از برنامه او است.

سراغ این برنامه‌ساز صداوسیما رفتیم تا مگر در لابه‌لای طرح سوالات صریح خود، پاسخی برای این حجم از تأسف و ابهام نسبت به آنچه روی آنتن زنده رسانه ملی رقم خورده است، بیابیم؛ بدون هیچ توضیح تکمیلی، مشروح گفتگوی خبرنگار مهر با تهیه‌کننده برنامه «دو نبش» را در ادامه می‌خوانید؛ قضاوت درباره توفیق‌مان در رسیدن به هدف با شما!

* ویدئویی در یکی دو روز گذشته از مسابقه «دو نبش» در فضای مجازی پخش شد که مجری آن روی آنتن زنده، یکی یکی از افراد می‌خواهد که صفحه برنامه را در اینستاگرام فالو کنند؛ اتفاقی که در نگاه اول بسیار عجیب و غیرقابل باور بود؛ چه توضیحی در این باره دارید؟

مسابقه «دو نبش» با محوریت تشویق مردم برای استفاده از کالای ایرانی و رونق تولید ملی و شعار سال که «جهش تولید» است تولید می‌شود. در این برنامه ما جدی‌ترین مسائل در حوزه اقتصاد و رونق تولید را با زبان طنز منتقل می‌کنیم و همین باعث شده برنامه خوب دیده شود. همین نقدهایی هم که می‌شود نشان دهنده دیده شدن برنامه است و تا جای لازم ما هم استفاده می‌کنیم. اما در بحث اینستاگرام، این کلیپ که بیرون آمد و خودم هم دیدم تقطیع شده بود.

* گفتگوی سیاسی و اجتماعی نبود که با تقطیع ماهیت آن قلب شود…

اجازه بدهید توضیح من کامل شود. یک بخش قطع شده بود و دوباره بخش دیگری که مخاطبان تشویق شده‌اند صفحه اینستاگرام برنامه را فالو کنند به بخش‌های قبلی اضافه شده است. با این حال ما واقعاً داریم از مردم خواهش می‌کنیم که صفحه و برنامه‌ای را ببینند که در راستای تولید ملی و فرمایشات مقام معظم رهبری است. یعنی می‌گوییم به صفحه‌ای بپیوندید که این صفحه حرف اصلی‌اش این است که باید کالای ایرانی بخرید و ما دقیقاً تشویق می‌کنیم مردم را....

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ویدئوی التماس مجری «دونبش» برای جذب فالوور بیشتر

* اصلاً بحث این نیست که چرا مردم را به کالای ایرانی تشویق می‌کنید. اتفاقاً بیشتر از هر چیزی آنچه در این ویدئو مشهود بود تشویق به اینستاگرام بود!

تعارف که نداریم فضاهای مجازی یکی از موثرترین رسانه‌ها هستند. بیننده‌ها هم بخش زیادی از وقتشان را در فضای مجازی می‌گذرانند و هیچ برنامه‌ای نیست که به این فضا توجه نکند.

تهیه‌کننده «دونبش»: ما به نفع چه کسی این کار را می‌کنیم؟ به نفع خود تلویزیون. من به شما کامنت‌هایی را نشان می‌دهم که طرف می‌گوید اصلاً «ایران کالا» را ندیده و یا نمی‌شناسد و حالا هر شب به این شکل برنامه را می‌بیند. ما آدم‌هایی را که هر شب در اینستاگرام می‌چرخیده‌اند را با تلویزیون آشتی داده‌ایم * توجه نکردن بحث دیگری است سوال من این است که چرا آنتن تلویزیون کلاً دایورت می‌شود روی فضای مجازی!؟ چرا از ظرفیت‌های خود تلویزیون برای تبلیغ برنامه استفاده نمی‌کنید؟

ببینید شبکه «ایران کالا» نسبت به همه تولیدکننده‌ها رویکرد حمایتی دارد و آنها نیاز دارند از ابزارهایی به عنوان کاتالیزور استفاده کنند. مگر خبرگزاری مهر اینستاگرام ندارد؟

* بله خبرگزاری مهر صفحه رسمی در اینستاگرام دارد اما اینستاگرام را به این شکل در چشم مخاطب فرو نمی‌کند! دقیقاً از آن فقط به عنوان همان ابزار استفاده می‌شود، برای به اشتراک گذاشتن برخی از تولیدات و...

ما هم همین کار را می‌کنیم.

* شما این کار را نمی‌کنید شما در برنامه خود اینستاگرام را تبلیغ می‌کنید نه اینکه تبلیغ برنامه را در اینستاگرام داشته باشید. این دو خیلی با هم تفاوت دارند!

اشتباه نشود. ما مردم و بیننده‌ها را تشویق می‌کنیم که به جای اینکه صفحه‌هایی را فالو کنند که هیچ تاثیری در رونق تولید ندارد، صفحه ما را فالو کنند. ما از ظرفیت‌های فضای مجازی استفاده می‌کنیم. برخی از شبکه‌ها مثل شبکه‌های سراسری سه، دو، یک، شاید به این ظرفیت‌ها نیاز نداشته باشند. برخی از شبکه‌ها نیاز دارند با روش‌های دیگری مثل فضای مجازی بهتر به مردم شناسانده شوند.

* چیزی که می‌گویید در آن ویدئو نبود و من هنوز متوجه نشدم چرا از طریق آنتن تلویزیون به این شکل برای جذب فالوور (و نه مخاطب) التماس می‌کردید؟

ما به نفع چه کسی این کار را می‌کنیم؟ به نفع خود تلویزیون. من به شما کامنت‌هایی را نشان می‌دهم که طرف می‌گوید اصلاً «ایران کالا» را ندیده و یا نمی‌شناسد و حالا هر شب به این شکل برنامه را می‌بیند. ما آدم‌هایی را که هر شب در اینستاگرام می‌چرخیده‌اند را با تلویزیون آشتی داده‌ایم، حتی یک نفر یا دو نفر یا دو هزار نفر. ما به این طریق تهدید فضای مجازی را تبدیل به یک فرصت برای جذب مخاطب بیشتر کرده‌ایم.

* فارغ از دفاعیات خودتان، بابت این مدل التماس برای جذب فالوور روی آنتن زنده، از طرف مدیران سیما توبیخ و تذکری دریافت نکرده‌اید؟

ما دائم با مدیرگروه در ارتباط هستیم. آقای زابلی‌زاده مدیر شبکه ایران کالا هم احتمالاً در این باره نکاتشان را مطرح می‌کنند. جلسه‌ای هفتگی داریم که دوشنبه‌ها برگزار می‌شود و هنوز برگزار نشده است.

ترکیب مجریان برنامه «قرون به قرون» در شبکه «ایران کالا»

* شما در برنامه‌ای مثل «قرون به قرون» هم سراغ چهره‌های فضای مجازی رفته‌اید؛ واقعاً چرا اینقدر ناظر به فضای مجازی حرکت می‌کنید و نگاه ابزاری دارید؟

ببینید شما با ذهنیت و پیش‌داوری با من تماس گرفته‌اید.

* مسلماً من با سوال و مساله تماس گرفته‌ام؛ در مقابلش هم پاسخ می‌خواهم…

معتقدم هدف باید اصلاح باشد. دیدگاه ما این است که باید از ظرفیت فضای مجازی برای این اصلاح استفاده کنیم.

* این مدل از برنامه‌سازی استفاده از ظرفیت فضای مجازی است، این تسلیم شدن در برابر فضای مجازی است…

اگر انتقادها به ما گفته شود ما استفاده می‌کنیم. ما بهترین کارشناسان نظارت را در سازمان داریم.

* این از همان بحث‌های کلی است چون همین ناظران ظاهراً از دستشان در رفته و توجهی به این اتفاق عجیب نداشته‌اند؛ اتفاقی که مصداق تحقیر تلویزیون در برابر پدیده‌ای مثل اینستاگرام است…

این برداشت شماست. آنچه ما می‌بینیم که مخاطبان با عشق شبکه ما را دنبال می‌کنند.

* اگر به این عشق مخاطب باور دارید، کاش برای دنبال کردن صفحه‌تان در فضای مجازی اینگونه به آن‌ها التماس نمی‌کردید!

البته من این را هم باید بگویم که در این برنامه خاص قرار بود از میان افرادی که در برنامه پیامک می‌دهند، قرعه‌کشی شود و چون آماری داده شده بود، مجری با هیجان می‌خواست این‌ها را اعلام کند. در هر صورت من حتماً صحبت‌های شما و دیگر منتقدان این برنامه را دوباره گوش می‌دهم و اگر نکته مثبتی داشت که قطعاً دارد به دیده منت استفاده می‌کنم.