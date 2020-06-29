کارگران آمازون در آلمان اعتصاب می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کارگران۶ انبار آمازون در آلمان امروز اعتصاب می کنند. دلیل این اعتصاب، اعتراض به اقدامات ایمنی پس از ابتلا به کووید۱۹ عده ای از کارگران در مراکز لجستیک این شرکت است.

اتحادیه کارگری «وردی» روز گذشته اعلام کرد این اعتصاب با شعار «کار خوب و سلامت» ۴۸ ساعت طول می کشد تا نسبت به فقدان شفافیت آمازون درباره کارگران مبتلا به ویروس کرونا اعتراض خود را نشان دهد.

اورهان آکمن نماینده این اتحادیه کارگری می گوید: ما اطلاعاتی در اختیار داریم که نشان دهد ۳۰ تا ۴۰تن از همکارانمان به ویروس کرونا مبتلا شده اند.

این در حالی است که آمازون از مدت ها قبل برای دستمزد بهتر و شرایط کارگران لجستیکی با اتحادیه های کارگری در آلمان اختلاف نظر دارد.

طبق اطلاعات موجود کارگران در مراکز آمازون در لیپ زیگ، بادهرسفلد، راینبرگ، ورنه و کوبلنتس اعتصاب می کنند. آنها معتقدند آمازون سودآوری را بر ایمنی کارگران ترجیح می دهد.

آمازون در بیانیه ای این اتهامات را رد و اعلام کرد از ماه ژوئن ۴ میلیارد دلار برای حفاظت از نیروی انسانی و مشتریان خود در برابر کووید۱۹ در سراسر جهان هزینه می کند.

پس از ایالات متحده آمریکا، آلمان دومین بازار بزرگ آمازون به حساب می آید.