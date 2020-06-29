به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت بهداشت دولت نجات ملی یمن بیانیه ای را در خصوص سیاست های خصمانه ائتلاف متجاوز سعودی علیه یمنی ها منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه اعلام کرد: تداوم محاصره یمن توسط ائتلاف متجاوز سعودی، بیمارستان های یمن را به تعطیلی می کشاند.

وزارت بهداشت دولت نجات ملی افزود: ائتلاف سعودی، امارات با پشتیبانی آمریکا کشتی‌های حامل سوخت در نزدیکی بنادر جیزان را توقیف کرده اند و از ورود فراورده‌های نفتی به یمن جلوگیری می کنند؛ مسأله ای که بحران بسیار بزرگی در تمام زمینه‌ها به ویژه در بخش بهداشت ایجاد خواهد کرد.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرده است که انفعال سازمان ملل و عدم مسئولیت پذیری آن در قبال یمنی ها موجب خواهد شد تا یمن در آینده نزدیک با یک فاجعه بهداشتی مواجه شود.