به گزارش خبرنگار مهر، موسسه پژوهشی بایسنغر هرات عکسی خاطره انگیز از انجمن ادبی هرات در سال ۱۳۱۶ را منتشر کرد. در این عکس چهره‌های شاخصی چون استاد زنده‌یاد عبدالرئوف فکری سلجوقی، شاعر، هنرشناس و پژوهشگر و نویسنده کتاب‌هایی چون «مزارات هرات»، «خط وخطاطان هرات»، «تصحیح وتدوین دیوان آصفی هروی»، «رساله گازرگاه»، «تصحیح وتحشیه رساله موسیقی درویش علی هروی» و… محمد ابراهیم رجایی، نویسنده کتاب «رهنمای هرات»، میر عبدالعلی شایق هروی ادیب، شاعر و پژوهشگر، از بنیانگذاران این انجمن و نویسنده کتاب‌هایی چون «نقاشان و خطاطان معاصر هرات»، عبدالواحد بهره، شاعر و نویسنده ۱۴ اثر علمی و ادبی و از بنیانگذاران تئاتر در هرات و پدر ولی‌شاه بهره، ادیب و سیاستمدار معاصر، مولوی ضیاءالحق، حیات خان اچکزایی فرمانده نظامی هرات و… حضور دارند.

ترتیب شخصیت‌های حاضر در این تصویر به شرح زیر است:



از راست به چپ

۱- آقای مجددی ۲- مولوی ضیاءالحق ۳- ( ؟) ۴- میر غلام‌حیدر میر گازرگاه ۵- محمدعلم غواص ۶- عبدالحکیم فرید ۷- میر غلام‌محمد ۸ -میر محمدطاهر میر گازرگاه ۹- حیات خان اچکزایی فرمانده نظامی هرات ۱۰ - غلام‌یحیی خان تیموری ۱۱- عبدالرحیم رونق ۱۲- محمدکریم شمس ۱۳- فضل‌الحق نوا ۱۴- میر عبدالعلی شایق ۱۵- میرزا ذبیح‌الله رسا ۱۶ - عبدالرئوف فکری سلجوقی ۱۷- محمدابراهیم رجایی.

صف بالا از راست به چپ:

۱- (؟) ۲- امیرمحمد امیری ۳ - میر غلام‌محمد حسینی ۴- عبدالواحد نافذ ۵- محمدامین کیوان ۶ - محمد افضل شهیر ۷- عبدالواحد بهره ۸- عبدالمجید آسان ۹- رئوفی احراری.