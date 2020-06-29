مبارزه بافساد امر مستمر و پیگیرانه است/قدردان تاییدات رهبری هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت ‎الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با تبریک دهه کرامت و میلاد خجسته امام رضا (ع) اظهار داشت: توجه به فرهنگ رضوی و رفتار کریمانه، مردمی بودن و گره‎گشایی از کار مردم به ویژه مستضعفن و حق‎جویی و عدالت‎طلبی باید مورد توجه دستگاه قضایی و همه کارگزاران نظام اسلامی باشد.

رئیس قوه قضاییه با تقدیر از رهبر فرزانه انقلاب و رهنمودهای حکیمانه و لازم الاتباع ایشان به مسئولان عالی قضایی در هفته قوه قضاییه، خاطرنشان کرد که فرامین و حمایت‌های مقام معظم رهبری از دستگاه قضایی برای همه اجزای قوه قضاییه مسئولیت‎‎آور است.

هیچ مسئول قضایی نباید در میدان تحول‌خواهی غایب باشد

رئیسی «تحول‎خواهی» را نخستین مسئولیت همه بخش های قوه قضاییه دانست و گفت: هیچ مسئولی نباید در میدان تحول خواهی غایب باشد و همه اجزای قوه قضاییه باید در این امر خطیر نقش آفرینی کنند.

رئیس قوه قضاییه با بیان این‎که پیگیری سند تحول قضایی تا تبدیل وضع موجود به وضع مطلوب با قوت ادامه خواهد داشت، متذکر شد: همه مسئولان ستادی و استانی و همکاران دستگاه قضا در تمام بخش ها باید کاری کنند که تغییر رویکردها و رفتارها در قوه قضاییه برای مردم کاملاً ملموس باشد.

مبارزه با فساد مقطعی و تشریفاتی نیست

رئیسی دومین محور مورد تأکید مقام معظم رهبری را مبارزه قاطع با فساد عنوان کرد و افزود: رویکرد مبارزه با فساد در قوه قضاییه امری مقطعی و تشریفاتی و اعلامی نیست و اقداماتی که دادسراها و دادگاه‎ها در رسیدگی به پرونده‌های فساد انجام می دهند، به‎صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه این نکته را هم به همکارانش در دستگاه قضا متذکر شد همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، در جریان مبارزه با مفاسد و رسیدگی به پرونده‌های فساد باید حق و عدالت در تصمیم سازی ها، تصمیم گیری ها و اقدامات مراجع قضایی ملاک باشد.

موفقیت در مبارزه با فساد در گرو سلامت نظام قضایی است

رئیسی با تأکید بر این‎که مبارزه با فساد تضمین کننده سلامت نظام اداری در کشور است، لازمه این مبارزه را توجه به سلامت نظام قضایی به‎عنوان نهادی نظارتی و اصلاح‎گر دانست و خاطر نشان کرد: نباید از حفظ و ارتقاء سلامت دستگاه قضایی غفلت شود.

رئیس قوه قضاییه به قضات و کارکنان دستگاه قضا توصیه کرد کوچک‎ترین تخلف و فساد در سیستم قضایی را بزرگ تلقی کرده و نسبت به آن با قاطعیت عکس العمل نشان دهند و تأکید کرد: اگر بخواهیم مبارزه با فساد موفقیت‎آمیز باشد، باید سلامت دستگاه قضایی از درون نیز حفظ و تضمین شود.

اجازه نمی دهیم احدی به گزارشگران فساد و ناهیان از منکر تعرض کند

رئیسی درباره توجه به مردم و حمایت از گزارشگران فساد و ناهیان از منکر به‎عنوان یکی از فرامین مقام معظم رهبری به دستگاه قضا، به ناهیان از منکر اطمینان داد هر گاه مانع از بروز یا تداوم انجام منکری شدند، از سوی قوه قضاییه پشتیبانی خواهند شد.

رئیس قوه قضاییه همچنین خاطر نشان کرد که دستگاه قضایی از گزارشگران فساد برای افشا و اعلام مفاسد اداری و اقتصادی حمایت حقوقی و قانونی خواهد کرد و اجازه نخواهد داد احدی متعرض آنها شود.

رئیسی با اشاره به بخشنامه‎ای که سال گذشته برای حمایت از سازمان های مردم نهادی صادر شد که دستگاه قضایی را در پیشبرد مأموریت‎هایش یاری می دهند، از همکاران قضایی خواست که به این بخشنامه که سازوکار مشارکت‌های مردمی بر اساس قانون را تبیین کرده، اهتمام ویژه داشته باشند.

تولید به هیچ بهانه‎ای و در هیچ شرایطی نباید متوقف شود

رئیس قوه قضاییه حمایت از تولید و تولیدگران را از دیگر برنامه‌های دستگاه قضا در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری عنوان و تأکید کرد: هیچ کارگاه و کارخانه‎ای در کشور نباید در هیچ شرایطی و به هیچ بهانه‎ای دچار توقف و تعطیلی شود.

رئیسی با تقدیر از زحمات همکارانش در سراسر کشور که سال گذشته موجب احیای هزاران واحد تولیدی در آستانه تعطیلی و ورشکستگی شدند، بر لزوم تداوم جدی این روند در سال جاری نیز تأکید کرد و گفت: حفظ اشتغال و رونق و جهش تولید، به طور جدی در دستور کار همه بخش های قوه قضاییه قرار دارد.

ساماندهی بازار غیرقابل تحمل مسکن نیازمند کار جهادی دولت است

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت نابسامان بازار و افزایش قیمت‎ها گفت: لجام گسیختگی قیمت‎ها در بازار مسکن به هیچ وجه برای مردم قابل تحمل نیست و اصلاح این شرایط اقدام انقلابی و جهادی مسئولان امر را می طلبد.

انتقاد رئیس دستگاه قضا از بی توجهی چندساله به بازار مسکن

رئیسی با یادآوری مجدد مسئولیت دولت در تسعیر، قیمت‎گذاری و نظارت بر بازار، افزود: بازار مسکن چندین سال مورد غفلت و بی توجهی بود و حالا که قرار است اقدامی برای کنترل وضعیت شود، باید کارها جدی و جهشی باشد تا هر چه زودتر مشکلات مردم برطرف شود.

رئیس قوه قضاییه در سخنانش به تحولات آمریکا و اروپا هم گریزی زد و با تأکید بر این‎که امروز برای همه عالم روشن شده آمریکا بزرگ‎ترین ناقض حقوق انسان و ادعاهای حقوق بشری غربی ها پوشالین است، تصریح کرد: نظام استکباری در برابر عدالت‌خواهی و حق طلبی مردم آمریکا و اروپا سیاست سرکوب را در پیش گرفته است تا فریاد آنها را در نطفه خفه کند.

رئیسی ادامه داد: در شرایطی که اروپایی ها هم در کنار آمریکا حق حیات و آزادی مردم را با قتل و خشونت تضیع می کند، سه کشور اروپایی برای تشدید فشارها بر ایران به آژانس و شورای حکام پیشنهاد می کنند علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر کند.

برخی تصور می کردند با اعتماد به اروپا کارشان پیش می رود

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر غیرقابل اعتماد بودن اروپایی ها، ادامه داد: ما این سه کشور اروپایی را که بعد از شهادت حاج قاسم از اقدام تروریستی آمریکا حمایت کردند، به خوبی می شناسیم اما برخی در داخل تصور می کردند با اعتماد به آنها و عدم توجه به داشته‌های خودمان می توانند کارشان را پیش ببرند.

متکیان به غرب تا فرصت باقی است رفتارشان را اصلاح کنند

رئیسی از مردم به ویژه جوانان متعهد و کارآمد به‎عنوان بزرگ‎ترین سرمایه کشورمان یاد کرد که کشور را در برابر توطئه‎ها و فتنه‎ها حفظ می کند و به کسانی که به غربی ها اعتماد کردند توصیه کرد تا فرصت باقی است رویکرد خود را تغییر دهند تا ایران اسلامی با اتکال به خداوند و اعتماد و اتکا به داشته‌های خود در مسائل داخلی و خارجی بدرخشد.

تعقیب قضایی ترامپ در پرونده ترور فرمانده سپاه قدس

در این نشست آقای القاصی مهر دادستان تهران با اشاره به اقدامات انجام شده برای پیگیری پرونده ترور سرلشکر شهید حاج قاسم سلیمانی اعلام کرد: ۳۶ نفر از افرادی که در ترور حاج قاسم مباشرت، مبادرت و آمریت داشتند، اعم از مسئولان سیاسی و نظامی آمریکا و دیگر دولت‎ها شناسایی شدند که توسط مقام قضایی برای آنها دستور جلب و اعلام وضعیت قرمز از طریق پلیس بین الملل صادر شده است.

وی عنوان اتهامی این افراد را «قتل» و «اقدام تروریستی» اعلام کرد و افزود: در راس این فهرست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد و تعقیب قضایی او حتی پس از پایان دوره مسئولیتش نیز پیگیری خواهد شد.

به نتیجه رسیدن پرونده معوقات بانکی شرکت پرشین فولاد

دادستان تهران با اشاره به تلاش های قوه قضاییه برای وصول معوقات کلان بانکی، از به نتیجه رسیدن پیگیری های دادستانی تهران در پرونده شرکت پرشین فولاد خبر داد.

القاصی مهر توضیح داد: با توجه به محکومیت شرکت مذکور به پرداخت ۲۸ میلیون و ۹۸۰ هزار دِرهَم به بانک ملت و همچنین وجود بدهی ۱۱ هزار میلیارد تومانی ارزی و ریالی آن به بانک صادرات، جلسه مشترکی در دادسرای جرایم اقتصادی تشکیل و توافق شد با انتقال سهام بانک صادرات که متعلق به این هلدینگ بود، مبلغ بدهی مذکور به این دو بانک‎ جمعاً در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تهاتر شود که این اقدام در ۳۱ خرداد ۹۹ محقق شد.

راه‎اندازی سامانه گزارشگران فساد در سازمان بازرسی کل کشور

حجت‎الاسلام درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حمایت از گزارشگران فساد اعلام کرد: این سازمان با.... سازمان مردم نهاد در حوزه گزارشگری و مبارزه با فساد همکاری داشته است و در هفته‌های آتی سامانه رسمی گزارشگران فساد نیز در این سازمان فعال می‎شود.

علی باقری معاون بین الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر هم گزارشی از برگزاری نشست مشترک با ۴۰ تن از سفرا و کارداران کشورهای خارجی و نیز رؤسای چند دفتر سازمان‌های بین‌المللی در تهران ارائه کرد و افزود: در این نشست رئیس سازمان زندان‎ها گزارشی از مدیریت بحران کرونا در زندان‌های کشور و روند اعطای مرخصی به بیش از ۱۲۰ هزار زندانی در مدت اخیر ارائه داد که این گزارش مورد توجه شرکت‎کنندگان در جلسه قرار گرفت.

به گفته معاون بین الملل قوه قضاییه، خانم نقی‎‎زاده سرپرست دادسرای ویژه نوجوانان و اطفال نیز از دیگر سخنرانان جلسه مذکور بود که گزارشی از فعالیت‎ها این دادسرای ارائه کرد که مورد استقبال شرکت‎کنندگان قرار گرفت.

وی افزود: در این نشست علاوه بر تبیین نگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران به موضوع حقوق بشر و بیان برخی دستاوردهای آن از سوی دبیر ستاد حقوق بشر، بر آلوده شدن حقوق بشر به ویروس سیاست توسط دولتهای غربی، به عنوان بزرگترین تهدید حقوق بشر تأکید شد.

دکتر باقری خاطرنشان کرد که در پایان نشست مذکور، چند تن از سفرا نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته و سؤالاتی را مطرح کردند که از سوی دبیر ستاد حقوق بشر پاسخ داده شد.

دیدار با رئیس جمهور برای پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی

حجت‎الاسلام بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در این جلسه به برگزاری نشستی با خانواده‌های قربانیان حادثه هواپیمای اوکراینی اشاره کرد و افزود: به مناسبت هفته قوه قضاییه میزبان ۴۱ خانواده از قربانیان حادثه هواپیمای اوکراینی بودیم که در فضایی صریح و شفاف به بیان مسائل و دغدغه‌های خود پرداختند که البته با توضیحات مسئولان سازمان، بسیاری از نگرانی‌های این خانواده‎ها رفع و این جلسه منجر به ثبت ۸۱ شکایت خانواده‌های قربانیان برای رسیدگی به این حادثه شد.

وی درباره موضوع پرداخت غرامت به خانواده‌های قربانیان این سانحه هوایی نیز توضیح داد: به صورت ویژه پیگیر پرداخت غرامت و خسارت در این پرونده هستیم و در این زمینه درخواست برگزاری نشستی با رئیس جمهور هم ارائه شده است تا مشکلات موجود برای پرداخت این خسارات برطرف شود.